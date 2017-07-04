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Відомо, хто очолить луцьку «Ласку»

Відомо, хто очолить луцьку «Ласку»
Тимчасово обов’язки керівника луцького комунального підприємства «Ласка» виконуватиме Сергій Скумс.

Про це стало відомо із розпорядження міського голови від 30 травня.

Згідно з документом, із директором «Ласки» Богданою Новарчук розірвали контракт на основі заяви жінки.

З 31 травня посадовицю звільнили. Комунальне підприємство зобов’язали провести відповідний розрахунок та виплатити Новарчук грошову компенсацію за 24 календарних днів невикористаної щорічної відпустки.

Натомість тимчасово, на період до призначення на контрактній основі, за результатами проведеного конкурсу директора комунального підприємства «Ласка», обов’язків директора з 1 червня виконуватиме Сергій Скумс. Він матиме право першого підпису у фінансових документах.

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Теги: КП Ласка, Луцьк, Богдана Новарчук, Сергій Скумс
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