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Розповіли про стан водіїв фур, які зіткнулися у Ківерцях. ФОТО

Розповіли про стан водіїв фур, які зіткнулися у Ківерцях. ФОТО
У Ківерцях зіткнулися дві вантажівки. Водіїв госпіталізували.

Про стан водіїв Інформаційному агентству ВолиньPost розповів заступник головного лікаря з організаційно-методичної роботи Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов.

Нагадаємо, у четвер, 31 травня, зіткнулися дві вантажівки.

Рятувальники буквально «вирізали» одного водія з автомобіля.

За словами медика, обоє чоловіків — у середньо важкому стані.

«Один в травматології, один — в нейрохірургії», - зазначив Андрій Смольянінов.

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Теги: аварія, Ківерці, лікарня
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