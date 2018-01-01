Розповіли про стан водіїв фур, які зіткнулися у Ківерцях. ФОТО
Сьогодні, 10:30
У Ківерцях зіткнулися дві вантажівки. Водіїв госпіталізували.
Про стан водіїв Інформаційному агентству ВолиньPost розповів заступник головного лікаря з організаційно-методичної роботи Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов.
Нагадаємо, у четвер, 31 травня, зіткнулися дві вантажівки.
Рятувальники буквально «вирізали» одного водія з автомобіля.
За словами медика, обоє чоловіків — у середньо важкому стані.
«Один в травматології, один — в нейрохірургії», - зазначив Андрій Смольянінов.
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Про стан водіїв Інформаційному агентству ВолиньPost розповів заступник головного лікаря з організаційно-методичної роботи Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов.
Нагадаємо, у четвер, 31 травня, зіткнулися дві вантажівки.
Рятувальники буквально «вирізали» одного водія з автомобіля.
За словами медика, обоє чоловіків — у середньо важкому стані.
«Один в травматології, один — в нейрохірургії», - зазначив Андрій Смольянінов.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У поліції розповіли подробиці жахливої аварії у Ківерцях
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