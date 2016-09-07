Двоє волинян потрапили у полон до бойовиків

Двоє військовослужбовців 14-ї окремої механізованої бригади з Волині укінці травня потрапила у полон до бойовиків. Один із них – мешканець села Гірка Полонка Луцького району, інший – житель ЛюбомляПро цестало відомо з власних джерел.Інформацію про перебування військових у полоні підтвердили у прес-службі 14-ї окремої механізованої бригади. Утім, те, чи обоє чоловіків – волиняни, та інші деталі наразі не розголошують.У мережі ж опублікували відео, на яких видно, що один з чоловіків перебуває у місті Первомайськ, а інший – у Луганську.