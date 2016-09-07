Двоє волинян потрапили у полон до бойовиків
Сьогодні, 12:34
Двоє військовослужбовців 14-ї окремої механізованої бригади з Волині укінці травня потрапила у полон до бойовиків. Один із них – мешканець села Гірка Полонка Луцького району Яків Веремейчик, інший – житель Любомля Юрій Євтушок.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Інформацію про перебування військових у полоні підтвердили у прес-службі 14-ї окремої механізованої бригади. Утім, те, чи обоє чоловіків – волиняни, та інші деталі наразі не розголошують.
У мережі ж опублікували відео, на яких видно, що один з чоловіків перебуває у місті Первомайськ, а інший – у Луганську.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Інформацію про перебування військових у полоні підтвердили у прес-службі 14-ї окремої механізованої бригади. Утім, те, чи обоє чоловіків – волиняни, та інші деталі наразі не розголошують.
У мережі ж опублікували відео, на яких видно, що один з чоловіків перебуває у місті Первомайськ, а інший – у Луганську.
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