вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Двоє волинян потрапили у полон до бойовиків

Двоє волинян потрапили у полон до бойовиків
Двоє військовослужбовців 14-ї окремої механізованої бригади з Волині укінці травня потрапила у полон до бойовиків. Один із них – мешканець села Гірка Полонка Луцького району Яків Веремейчик, інший – житель Любомля Юрій Євтушок.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Інформацію про перебування військових у полоні підтвердили у прес-службі 14-ї окремої механізованої бригади. Утім, те, чи обоє чоловіків – волиняни, та інші деталі наразі не розголошують.

У мережі ж опублікували відео, на яких видно, що один з чоловіків перебуває у місті Первомайськ, а інший – у Луганську.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: бойовики, військовослужбовці, 14 бригада, Яків Веремейчик, Юрій Євтушок, полон
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
СБУ відкрила справу щодо волинян, які їздили в Брянськ
Закликають допомогти безхатькові, який живе під сходами магазину у Луцьку
Військова прокуратура «дала спокій» бійцям волинської бригади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині в аварії травмувався 6-річний хлопчик: подробиці трагедії
Сьогодні, 12:47
«Я тобі не зобов'язана звільняти місце», - лучанка про пенсіонерів у транспорті
Сьогодні, 12:35
Двоє волинян потрапили у полон до бойовиків
Сьогодні, 12:34
У центрі Луцька - діти зі зброєю. ФОТО
Сьогодні, 12:27
«Волинь» може очолити екс-тренер «молодіжки» «Карпат», - ЗМІ
Сьогодні, 12:20
Схожі новини
У полоні бойовиків перебуває більше сотні українців У полоні бойовиків перебуває більше сотні українців
07 вересень, 2016, 06:23
110 українців-заручників перебувають в полоні бойовиків, - Юрій Тандіт 110 українців-заручників перебувають в полоні бойовиків, - Юрій Тандіт
23 квітень, 2016, 23:28
Бійці 14-ої бригади знищили ворожий автомобіль разом з бойовиками. ФОТО. ВІДЕО Бійці 14-ої бригади знищили ворожий автомобіль разом з бойовиками. ФОТО. ВІДЕО
08 квітень, 2016, 14:06
Стало відомо, скільки українців ще у полоні терористів Стало відомо, скільки українців ще у полоні терористів
01 грудень, 2015, 12:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцький «Промінь» запрошує дітей на конкурси краси*
Сьогодні, 13:17
 0
У Дніпрі помер військовий, який врятував свою доньку
Сьогодні, 13:07
 0
Супрун оцінила активність лучан у підписанні декларацій з лікарями. ФОТО
Сьогодні, 12:51
 0
На Волині в аварії травмувався 6-річний хлопчик: подробиці трагедії
Сьогодні, 12:47
 0
«Я тобі не зобов'язана звільняти місце», - лучанка про пенсіонерів у транспорті
Сьогодні, 12:35
 0
Медіа
відео
1/8