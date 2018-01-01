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Луцький «Голівуд» 1930-х. ФОТО

Луцький «Голівуд» 1930-х. ФОТО
Інформаційне агентство ВолиньPost продовжує тему луцьких акторів міжвоєнного періоду. Сьогоднішня наша знахідка стосується акторського життя періоду 1930-х років.

Вдалось натрапити на ряд раніше не відомих світлин, на яких можемо побачити вистави, які презентували на луцькій сцені Волинського театру ім. Словацького під керівництвом режисера Олександр Родзєвіча.

Костюми та декорації виконані відповідно до тогочасної моди і ні чим не поступаються столичним. Після перегляду світлин стає зрозуміло, чому луцька трупа користувалась такою шаленою популярністю серед тогочасних глядачів не лише Волині.

Свого часу режисерами театру в Луцьку був Іво Галл (1928-1930 рр.), Вацлав Малиновський (1932-1934), Леон Шиллер (1939).

В 1931 році театр очолив режисер Олександр Родзєвіч, який перед тим здобув собі популярність постановками в кращих театрах Києва, Кракова, Вільно та Варшави. Саме в роки його керівництва луцький театр здобув почесну нагороду на конкурсі в Кракові.

В 1938 році директором театру в Луцьку стає Януш Страхоцький, який до того працював актором в театрах Києва, Варшави, Москви та Львова.

Фінансовими питаннями луцького театру опікувалась влада тодішнього Волинського воєводства. Щорічний бюджет театру становив близько 260 тисяч злотих. Крім того фінанси надходили і ззовні.

До слова луцький театр навіть фінансувала дирекція Кременецького Ліцею, яка видавала по 10 тисяч злотих щорічно на потреби театру. В 1920-х роках до Луцька в трупу були запрошені кращі актори, які повинні були дати старт новому театру.

Серед таких варто згадати Мілю Чайковську, Марію Вроновську, Гвідо Тшивдар-Раковського, Тадеуша Вархаловського. В першому сезоні театру 1925 року в Луцьку цілий рік виступала відома акторка Ірена Трапшо, запрошена зі Львова.

Ліквідували Волинський театр ім. Ю. Словацького в 1939 року.

Текст: Тетяна Яцечко-Блаженко

Джерело фото: http://www.encyklopediateatru.pl

Акторка Олена Бурбянка
Акторка Олена Бурбянка
Луцькі актори перед гастролями по Волині
Луцькі актори перед гастролями по Волині
Режисер на сцені театру
Режисер на сцені театру
Актори театру з нагоди святкування 500-ї вистави
Актори театру з нагоди святкування 500-ї вистави
Вистава «Мораль пані Дульської» Г. Запольської
Вистава «Мораль пані Дульської» Г. Запольської
Мольєр на сцені луцького театру
Мольєр на сцені луцького театру
Вистава «День його повернення»
Вистава «День його повернення»
Вистава «Принцеса Турандот»
Вистава «Принцеса Турандот»
Вистава «Мадемуазель»
Вистава «Мадемуазель»
«Отелло» В. Шекспіра
«Отелло» В. Шекспіра
Луцькі актори у вільний від роботи час
Луцькі актори у вільний від роботи час
Режисер Олександр Родзєвіч
Режисер Олександр Родзєвіч
Секретар театру Аполінарія Макарська
Секретар театру Аполінарія Макарська

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Теги: історія, Луцьк, Волинь, актор
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