Луцький «Голівуд» 1930-х. ФОТО

Акторка Олена Бурбянка

Луцькі актори перед гастролями по Волині

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Режисер Олександр Родзєвіч

Секретар театру Аполінарія Макарська

Інформаційне агентство ВолиньPost продовжує тему луцьких акторів міжвоєнного періоду. Сьогоднішня наша знахідка стосується акторського життя періоду 1930-х років.Вдалось натрапити на ряд раніше не відомих світлин, на яких можемо побачити вистави, які презентували на луцькій сцені Волинського театру ім. Словацького під керівництвом режисера Олександр Родзєвіча.Костюми та декорації виконані відповідно до тогочасної моди і ні чим не поступаються столичним. Після перегляду світлин стає зрозуміло, чому луцька трупа користувалась такою шаленою популярністю серед тогочасних глядачів не лише Волині.Свого часу режисерами театру в Луцьку був Іво Галл (1928-1930 рр.), Вацлав Малиновський (1932-1934), Леон Шиллер (1939).В 1931 році театр очолив режисер Олександр Родзєвіч, який перед тим здобув собі популярність постановками в кращих театрах Києва, Кракова, Вільно та Варшави. Саме в роки його керівництва луцький театр здобув почесну нагороду на конкурсі в Кракові.В 1938 році директором театру в Луцьку стає Януш Страхоцький, який до того працював актором в театрах Києва, Варшави, Москви та Львова.Фінансовими питаннями луцького театру опікувалась влада тодішнього Волинського воєводства. Щорічний бюджет театру становив близько 260 тисяч злотих. Крім того фінанси надходили і ззовні.До слова луцький театр навіть фінансувала дирекція Кременецького Ліцею, яка видавала по 10 тисяч злотих щорічно на потреби театру. В 1920-х роках до Луцька в трупу були запрошені кращі актори, які повинні були дати старт новому театру.Серед таких варто згадати. В першому сезоні театру 1925 року в Луцьку цілий рік виступала відома акторка, запрошена зі Львова.Ліквідували Волинський театр ім. Ю. Словацького в 1939 року.Текст:Джерело фото: http://www.encyklopediateatru.pl