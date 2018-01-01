вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Села Локачинського району на столітніх фото

Села Локачинського району на столітніх фото
Світлини з панорамами волинських сіл, які б мали сто років знайдуться не в кожному родинному альбомі. Не всі селяни мали можливість зробити хоча б одну родинну фотографію на початку ХХ століття.

По-перше, по селах не було фотосалонів, по-друге, не завжди до села приїжджали фотографи, здебільшого вони обирали великі села, по-третє, до фотосалону в місті треба було поїхати, а це також кошти.

Ця знахідка стосується світлин, які були зроблені на території сучасного Локачинського району Волинської області. В об’єктив австрійських військових фотографів потрапили села Павловичі, Холопичі та Шельвів. Переважна більшість все ж ідентифікуються, як ті, що зроблені в Холопичах. На кількох фото проглядаються вулички та будинки селян.

Цінністю представлених світлин є зображення дерев’яної церкви в Павловичах, яка існує досі. Церква з дерева постала в цьому селі у 1877 році. Освячена під титулом Воскресіння, хоча сьогодні також згадується як Свято-Михайлівська. Побачити церкву можна в західній частині села, при головній дорозі. В плані хрещата, одноверха, опирається на високий фундамент, невеликим вівтарем орієнтована до південного сходу.

До речі, на місцевому цвинтарі в Холопичах поховали більше сотні кавалеристів Донського козацького полку 8-її армії, які загинули під час Брусилівського прориву військ Південно-Західного фронту у червні-липні 1916 року Першої Світової війни.

Текст - Тетяна Яцечко-Блаженко

Джерело фото: Österreichisches Staatsarchiv

Село Павловичі, 1914-1918 рр.
Село Павловичі, 1914-1918 рр.
Село Павловичі, 1914-1918 рр.
Село Павловичі, 1914-1918 рр.
Село Павловичі, 1914-1918 рр.
Село Павловичі, 1914-1918 рр.
Село Павловичі, 1914-1918 рр.
Село Павловичі, 1914-1918 рр.
Село Павловичі, 1914-1918 рр.
Село Павловичі, 1914-1918 рр.
Село Павловичі, 1914-1918 рр.
Село Павловичі, 1914-1918 рр.
Село Павловичі, 1914-1918 рр.
Село Павловичі, 1914-1918 рр.
Село Павловичі, 1914-1918 рр.
Село Павловичі, 1914-1918 рр.
Село Павловичі, 1914-1918 рр.
Село Павловичі, 1914-1918 рр.
Село Павловичі, 1914-1918 рр.
Село Павловичі, 1914-1918 рр.
Село Павловичі, 1914-1918 рр.
Село Павловичі, 1914-1918 рр.
Село Павловичі, 1914-1918 рр.
Село Павловичі, 1914-1918 рр.
Село Павловичі, 1914-1918 рр.
Село Павловичі, 1914-1918 рр.
Село Павловичі, 1914-1918 рр.
Село Павловичі, 1914-1918 рр.
Село Холопичі, 1914-1918 рр.
Село Холопичі, 1914-1918 рр.
Село Холопичі, 1914-1918 рр.
Село Холопичі, 1914-1918 рр.
Село Шельвів, 1914-1918 рр.
Село Шельвів, 1914-1918 рр.
Село Шельвів, 1914-1918 рр.
Село Шельвів, 1914-1918 рр.
Село Шельвів, 1914-1918 рр.
Село Шельвів, 1914-1918 рр.
Село Шельвів, 1914-1918 рр.
Село Шельвів, 1914-1918 рр.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: історія, Локачинський район
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Перший день літа у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
СБУ відкрила справу щодо волинян, які їздили в Брянськ
Закликають допомогти безхатькові, який живе під сходами магазину у Луцьку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Цілий «арсенал»: судили лучанку, яка обікрала декілька магазинів
Сьогодні, 21:06
Села Локачинського району на столітніх фото
Сьогодні, 20:32
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 4 червня
Сьогодні, 20:01
У Луцьку п'яний водій розтрощив корпус власного авто. ФОТО
Сьогодні, 19:23
Президент повідомив, коли в Україні може бути автокефалія
Сьогодні, 18:55
Схожі новини
Луцький «Голівуд» 1930-х. ФОТО Луцький «Голівуд» 1930-х. ФОТО
Сьогодні, 14:51
Як волинянин Ріхерт заснував броварню в Києві. ФОТО Як волинянин Ріхерт заснував броварню в Києві. ФОТО
Сьогодні, 12:13
3 червня на Волині: гортаючи календар 3 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
2 червня на Волині: гортаючи календар 2 червня на Волині: гортаючи календар
02 червень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Обряди та духмяні калачі: як гуляли найбільше на Волині весілля. ФОТО
02 червень, 18:48
 1
Луцька влада хоче зірвати концерт «Квартала 95» у «Промені», - директор РЦ
02 червень, 12:19
 1
Цілий «арсенал»: судили лучанку, яка обікрала декілька магазинів
Сьогодні, 21:06
 0
Села Локачинського району на столітніх фото
Сьогодні, 20:32
 0
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 4 червня
Сьогодні, 20:01
 0
Медіа
відео
1/8