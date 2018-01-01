Села Локачинського району на столітніх фото

Село Павловичі, 1914-1918 рр.

Село Павловичі, 1914-1918 рр.

Село Павловичі, 1914-1918 рр.

Село Павловичі, 1914-1918 рр.

Село Павловичі, 1914-1918 рр.

Село Павловичі, 1914-1918 рр.

Село Павловичі, 1914-1918 рр.

Село Павловичі, 1914-1918 рр.

Село Павловичі, 1914-1918 рр.

Село Павловичі, 1914-1918 рр.

Село Павловичі, 1914-1918 рр.

Село Павловичі, 1914-1918 рр.

Село Павловичі, 1914-1918 рр.

Село Павловичі, 1914-1918 рр.

Село Холопичі, 1914-1918 рр.

Село Холопичі, 1914-1918 рр.

Село Шельвів, 1914-1918 рр.

Село Шельвів, 1914-1918 рр.

Село Шельвів, 1914-1918 рр.

Село Шельвів, 1914-1918 рр.

Світлини з панорамами волинських сіл, які б мали сто років знайдуться не в кожному родинному альбомі. Не всі селяни мали можливість зробити хоча б одну родинну фотографію на початку ХХ століття.По-перше, по селах не було фотосалонів, по-друге, не завжди до села приїжджали фотографи, здебільшого вони обирали великі села, по-третє, до фотосалону в місті треба було поїхати, а це також кошти.Ця знахідка стосується світлин, які були зроблені на території сучасного Локачинського району Волинської області. В об’єктив австрійських військових фотографів потрапили села Павловичі, Холопичі та Шельвів. Переважна більшість все ж ідентифікуються, як ті, що зроблені в Холопичах. На кількох фото проглядаються вулички та будинки селян.Цінністю представлених світлин є зображення дерев’яної церкви в Павловичах, яка існує досі. Церква з дерева постала в цьому селі у 1877 році. Освячена під титулом Воскресіння, хоча сьогодні також згадується як Свято-Михайлівська. Побачити церкву можна в західній частині села, при головній дорозі. В плані хрещата, одноверха, опирається на високий фундамент, невеликим вівтарем орієнтована до південного сходу.До речі, на місцевому цвинтарі в Холопичах поховали більше сотні кавалеристів Донського козацького полку 8-її армії, які загинули під час Брусилівського прориву військ Південно-Західного фронту у червні-липні 1916 року Першої Світової війни.Текст -Джерело фото: Österreichisches Staatsarchiv