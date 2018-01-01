Я не вірю в це все, бо знаю свого чоловіка, - дружина полоненого волинянина

Родина бійця 14-ї окремої механізованої бригади, який потрапив у полон бойовиків, не вірить у сказане чоловіком на відео - висловитися так він міг лише під тиском.Про це у коментарірозповіла цивільна дружина Юрія ЄвтушкаЖінка впевнена, що чоловіка примушували говорити вигідні ворогам речі.«Я бачила ці відео. Я не вірю в те все, якщо чесно, я знаю, що їх могли примушувати до того, щоб вони це розказували. Я не вірю в це все, бо я знаю свого чоловіка. Він пішов за контрактом, він служив а потім що - він би розказував про своїх, що вони такі погані? Я вважаю, що їх там примушували це робити», - впевнена жінка.Також вона розповіла, що за тиждень, поки чоловік в полоні, їй не вдалося із ним поговорити, тож полоненим, очевидно, не дозволяють виходити на зв'язок.«Моя думка така, що їх примушують так говорити... В нього тут сім'я. Він мені сам перед тим всім обіцяв, він мені телефонував 25 числа останній раз, він мені тоді сказав, що 1 червня напише рапорт про відпустку. Він мав їхати у відпустку. Я не вважаю, що він замість того, аби приїхати додому, пішов на другу сторону, я проти того, він не міг такого зробити», - повторила Гордієнко.Також жінка розповіла, що вчора, 3 червня, дзвонила за номером телефону, який озвучували представники псевдореспублік на одному із відео з волинянами.«Я дзвонила, і родичі Яші (другого полоненого волинянина, - ред.), наскільки я знаю, теж дзвонили», - зауважила жінка. Слухавку не одразу підійняла жінка, яка спілкувалася російською мовою і загальними фразами сказала, що хлопці живі та здорові.«Я спитала, чи можу з ним поговорити, а вона сказала, що така можливість буде пізніше. Коли я спитала, чому, вона просто вибила», пригадала Гордієнко.«Якщо вона розказує, що так все добре, то чому не дають поговорити з родичами? Я у все це не вірю», - додала Гордієнко.Жінка каже, що контактує із родиною Якова Веремейчика. Сім'ї тримають контакт та стараються разом працювати над визволенням своїх рідних.Нагадаємо, двоє військовослужбовців 14-ї окремої механізованої бригади з Волині укінці травня. Один із них – мешканець села Гірка Полонка Луцького району, інший – житель ЛюбомляЗгодом бойовики опублікували у мережі відео, де волинські військові нібито позитивно висловлюються про ворога і навпаки негативно про ЗСУ.