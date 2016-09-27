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Модель з Луцька може стати «Міс Україною Всесвіт-2018»

Модель з Луцька може стати «Міс Україною Всесвіт-2018»
19-річна лучанка Владислава Путава бере участь у відборі на конкурс «Міс Україна Всесвіт».

Про це вона розповіла у коментарі Інформаційному агентству «ВолиньPost».

Владислава Путава навчається в Луцькому національному політехнічному університеті та у модельному агентстві MZM models. Лучанка брала участь у конкурсах «Міс Принцеса України-2016», де виборола титул «Міс глядацьких симпатій», і «Королева України-2017».

За словами лучанки, спочатку дівчата надсилали свої фотографії, аби взяти участь у конкурсі. Із 3000 тисяч на кастинг відібрали 100 красунь, а вже з цієї сотні нині обирають 22 учасниці «Міс Україна Всесвіт-2018».

«Поки йде відбір на «Міс Україна Всесвіт». Якщо займу перше місце в інтернет-голосуванні на конкурсі, тоді матиму право представляти Україну на конкурсі «Miss Queen International» у Китаї. Якщо ж виграю «Міс Україна Всесвіт», представлятиму країну на «Міс Всесвіт», - розповіла Владислава Путава.

Проголосувати за лучанку можна буде з 5 червня до 20 липня за посиланням: https://inrating.top/%E2%80%A6/%E2%80%A6/miss_inrating_ukraine_universe_2018
Модель з Луцька може стати «Міс Україною Всесвіт-2018»

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Теги: конкурс, лучанка, міс україна всесвіт
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Коментарі 2
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Призвище у дівчини цікаве...
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