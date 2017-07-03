У Луцьку хочуть збудувати ще одну церкву
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Депутати Луцькради дали дозвіл на коригування проекту детального плану території в межах вулиць Львівської, Цегельної та Супутника у місті Луцьку – у цьому районі планують звести храм
Про це йшлося під час сесійного засідання 5 червня.
В Луцьку міську раду звернулося Управління Єпархії УПЦКП з проханням внести зміни до проекту детального плану території в межах вулиць Львівської, Цегельної та Супутника у місті Луцьку у зв’язку із зміною проектних рішень.
Перед голосуванням слово взяв депутат Євген Ткачук.
«Тільки що особисто набрав владика Михаїл, дуже просив підтримати цей проект рішення, тому що буде надана земельна ділянка для зведення храму Київського патріархату», - повідомив депутат.
«Всі голосують. В тому числі і християни іншого обряду», - зауважив секретар міськради Григорій Пустовіт.
Зрештою, депутати підтримали пропозицію надати дозвіл на коригування ПДП, однак після цього передбачена ще тривала процедура перш ніж буде ясно, чи дійсно вдасться звести там храм.
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Про це йшлося під час сесійного засідання 5 червня.
В Луцьку міську раду звернулося Управління Єпархії УПЦКП з проханням внести зміни до проекту детального плану території в межах вулиць Львівської, Цегельної та Супутника у місті Луцьку у зв’язку із зміною проектних рішень.
Перед голосуванням слово взяв депутат Євген Ткачук.
«Тільки що особисто набрав владика Михаїл, дуже просив підтримати цей проект рішення, тому що буде надана земельна ділянка для зведення храму Київського патріархату», - повідомив депутат.
«Всі голосують. В тому числі і християни іншого обряду», - зауважив секретар міськради Григорій Пустовіт.
Зрештою, депутати підтримали пропозицію надати дозвіл на коригування ПДП, однак після цього передбачена ще тривала процедура перш ніж буде ясно, чи дійсно вдасться звести там храм.
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