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Багатоповерхівки замість ринку: у Луцьку хочуть зводити житловий квартал

Багатоповерхівки замість ринку: у Луцьку хочуть зводити житловий квартал
У Луцьку у зоні розміщення торгівельних комплексів та ринків, поблизу однієї із луцьких шкіл, хочуть звести житловий квартал.

Про це стало відомо під час сесії Луцькради 5 червня.

Так, депутати розглядали питання щодо надання дозволу на розробку проекту детального плану території в межах вулиць Загородньої, Писаревського та проспекту Відродження.

В Луцьку міську раду звернулось приватне підприємство «Відродження Інвест», яке має намір будувати житловий квартал на земельній ділянці у вказаному районі. Сама ж територія знаходиться у зоні розміщення торгівельних комплексів та ринків згідно із діючим планом зонування території міста. Тому виникла необхідність розробити детальний план території житлового кварталу у вказаному районі.

Натомість депутат Алла Надточій запитала, як там мають зводити будинки, якщо «впритул» знаходиться школа та дитячий майданчик. Натомість представниця архітектури та будівництва запевнила, що дозвіл на розроблення детального плану якраз дасть змогу забудовнику змогу розробити проект та показати, яким чином будуть розміщені будинки, чи буде дотримано необхідних відстаней та санітарних норм стосовно школи.

Зрештою, депутати підтримали проект рішення та дали дозвіл на розроблення ПДП.
Багатоповерхівки замість ринку: у Луцьку хочуть зводити житловий квартал

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Теги: Багатоповерхівка, житловий квартал, Луцьк
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