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У селі на Волині перевернувся причіп з автомобілем. ВІДЕО

У селі на Волині перевернувся причіп з автомобілем. ВІДЕО
У селі Чаруків Луцького району перевернувся причіп, навантажений автомобілем.

Про це у спільноті «АвтоАндони Луцька» повідомив Андрій Вінцюк.

«Будьте обережні, на початку Чарукова ДТП», - пише автор відео.

Зазначимо, що автомобіль прикріплений до причепа і перевернувся разом із ним.




Автор відео - Андрій Вінцюк.

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Теги: Чаруків, ДТП, аварія, автомобілm
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