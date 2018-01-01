У селі на Волині перевернувся причіп з автомобілем. ВІДЕО





Про це у спільноті «АвтоАндони Луцька» повідомив Андрій Вінцюк.



«Будьте обережні, на початку Чарукова ДТП», - пише автор відео.



Зазначимо, що автомобіль прикріплений до причепа і перевернувся разом із ним.









Автор відео - Андрій Вінцюк.

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