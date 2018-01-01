У селі на Волині перевернувся причіп з автомобілем. ВІДЕО
Сьогодні, 15:58
У селі Чаруків Луцького району перевернувся причіп, навантажений автомобілем.
Про це у спільноті «АвтоАндони Луцька» повідомив Андрій Вінцюк.
«Будьте обережні, на початку Чарукова ДТП», - пише автор відео.
Зазначимо, що автомобіль прикріплений до причепа і перевернувся разом із ним.
Автор відео - Андрій Вінцюк.
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Про це у спільноті «АвтоАндони Луцька» повідомив Андрій Вінцюк.
«Будьте обережні, на початку Чарукова ДТП», - пише автор відео.
Зазначимо, що автомобіль прикріплений до причепа і перевернувся разом із ним.
Автор відео - Андрій Вінцюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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