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У луцькому парку поставлять 5D кінотеатр

У луцькому парку поставлять 5D кінотеатр
У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки розмістять 5D кінотеатр.

Про це йшлося під час засідання виконкому Луцькради у середу, 6 червня.

Павільйон встановить підприємець Володимир Куров. Кінотеатр буде працювати у луцькому парку до 30 вересня 2018 року.

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Теги: 5D кінотеатр, Луцьк, парк
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