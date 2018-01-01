У луцькому парку поставлять 5D кінотеатр





Про це йшлося під час засідання виконкому Луцькради у середу, 6 червня.



Павільйон встановить підприємець Володимир Куров. Кінотеатр буде працювати у луцькому парку до 30 вересня 2018 року.

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