У луцькому парку поставлять 5D кінотеатр
Сьогодні, 11:02
У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки розмістять 5D кінотеатр.
Про це йшлося під час засідання виконкому Луцькради у середу, 6 червня.
Павільйон встановить підприємець Володимир Куров. Кінотеатр буде працювати у луцькому парку до 30 вересня 2018 року.
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Про це йшлося під час засідання виконкому Луцькради у середу, 6 червня.
Павільйон встановить підприємець Володимир Куров. Кінотеатр буде працювати у луцькому парку до 30 вересня 2018 року.
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