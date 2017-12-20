Обіцяли поставити, але питання «заглохло», - луцький депутат про вуличні душі
Сьогодні, 15:01
На вулицях Луцька вже третій рік поспіль не можуть встановити обіцяні водяні завіси, які б рятували мешканців та гостей міста від спеки.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів депутат Луцької міськради Микола Яручик.
Луцький депутат нагадав, що ще у жовтні 2016 року запропонував встановити водяні завіси. Тоді будучи на посаді в.о мера Луцька Ігор Поліщук підтримав ініціативу. А згодом - і Григорій Пустовіт.
«Це вже якийсь сором! У Черкасах поставили, у Рівному поставили, у Києві теж, а в Луцьку досі немає. Вартість проекту мінімальна, але яка була б користь для лучан. У бюджеті міста можна було б відшукати тих 20-30 тисяч гривень», - зауважив Микола Яручик.
У Луцьку він пропонує встановити два вуличні душі – на Дружби Народів та Театральному майдані.
«На жаль, реакції – нуль. Більше того, ми створили комісію і знайшли 20 точок у місті, до яких є технічна можливість підключити ці зрошувачі. Тобто, для влади ми дали все. Навіть якщо водяна завіса в спеку врятує одне життя – її варто поставити. Ніхто ж не каже вмикати її в мороз», - наголосив депутат.
Окрім того, Микола Яручик звернувся з проханням встановити водяні завіси до заступника мера Григорія Недопада і нині чекає відповідь.
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Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів депутат Луцької міськради Микола Яручик.
Луцький депутат нагадав, що ще у жовтні 2016 року запропонував встановити водяні завіси. Тоді будучи на посаді в.о мера Луцька Ігор Поліщук підтримав ініціативу. А згодом - і Григорій Пустовіт.
«Це вже якийсь сором! У Черкасах поставили, у Рівному поставили, у Києві теж, а в Луцьку досі немає. Вартість проекту мінімальна, але яка була б користь для лучан. У бюджеті міста можна було б відшукати тих 20-30 тисяч гривень», - зауважив Микола Яручик.
У Луцьку він пропонує встановити два вуличні душі – на Дружби Народів та Театральному майдані.
«На жаль, реакції – нуль. Більше того, ми створили комісію і знайшли 20 точок у місті, до яких є технічна можливість підключити ці зрошувачі. Тобто, для влади ми дали все. Навіть якщо водяна завіса в спеку врятує одне життя – її варто поставити. Ніхто ж не каже вмикати її в мороз», - наголосив депутат.
Окрім того, Микола Яручик звернувся з проханням встановити водяні завіси до заступника мера Григорія Недопада і нині чекає відповідь.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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