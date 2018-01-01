Чоловіку, який підпалив себе у центрі Луцька, пересадили шкіру
Сьогодні, 12:00
Чоловіку, який підпалив себе на Театральному майдані у Луцьку, зробили пластичну операцію.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів заступник головного лікаря Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов.
Нагадаємо, у неділю, 13 травня, на Театральному майдані у Луцьку п'яний чоловік вилив на себе легкозаймисту рідину з пляшки та підпалив запальничкою. У нього обгоріли голова і тулуб.
Повідомлялося, що чоловік і раніше погрожував себе спалити.
За словами Андрія Смольянінова, чоловіку пересадили шкіру на найбільш обпечені ділянки тіла.
«Наразі він знаходиться на реабілітації, його стан стабільний. Зараз у чоловіка приживається шкіра, відновлюються рухи, проводиться лікування, аби в нього не утворювалися рубці», - зауважив лікар.
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Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів заступник головного лікаря Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов.
Нагадаємо, у неділю, 13 травня, на Театральному майдані у Луцьку п'яний чоловік вилив на себе легкозаймисту рідину з пляшки та підпалив запальничкою. У нього обгоріли голова і тулуб.
Повідомлялося, що чоловік і раніше погрожував себе спалити.
За словами Андрія Смольянінова, чоловіку пересадили шкіру на найбільш обпечені ділянки тіла.
«Наразі він знаходиться на реабілітації, його стан стабільний. Зараз у чоловіка приживається шкіра, відновлюються рухи, проводиться лікування, аби в нього не утворювалися рубці», - зауважив лікар.
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