Чоловіку, який підпалив себе у центрі Луцька, пересадили шкіру

Чоловіку, який підпалив себе на Театральному майдані у Луцьку, зробили пластичну операцію.Про це у коментарірозповів заступник головного лікаря Луцької міської клінічної лікарніНагадаємо, у неділю, 13 травня, на Театральному майдані у Луцьку п'янийчоловік вилив на себе легкозаймисту рідину з пляшки та підпалив запальничкою. У нього обгоріли голова і тулуб.Повідомлялося, що чоловік і ранішеЗа словами Андрія Смольянінова, чоловіку пересадили шкіру на найбільш обпечені ділянки тіла.«Наразі він знаходиться на реабілітації, його стан стабільний. Зараз у чоловіка приживається шкіра, відновлюються рухи, проводиться лікування, аби в нього не утворювалися рубці», - зауважив лікар.