Поляки затримали контрабанду сигарет на мільйон, яку переправляли з Волині
Сьогодні, 06:04
Польські прикордонники затримали трьох громадян України, які переправляли з Волині через річку Західний Буг партію контрабандних сигарет.
Про це повідомили у Прикордонній варті Республіки Польща.
Прикордонники виявили людей, які перебували поблизу кордону на річці Західний Буг. Під час перевірки було встановлено, що вони є громадянами України, які переправляли до Польщі контрабанду сигарет.
Чоловіків віком від 20 до 24 років затримали. У них вилучили сигарети вартістю понад 140 тисяч злотих (близько 1 мільйона гривень).
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Про це повідомили у Прикордонній варті Республіки Польща.
Прикордонники виявили людей, які перебували поблизу кордону на річці Західний Буг. Під час перевірки було встановлено, що вони є громадянами України, які переправляли до Польщі контрабанду сигарет.
Чоловіків віком від 20 до 24 років затримали. У них вилучили сигарети вартістю понад 140 тисяч злотих (близько 1 мільйона гривень).
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