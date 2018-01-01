Поляки затримали контрабанду сигарет на мільйон, яку переправляли з Волині

Польські прикордонники затримали трьох громадян України, які переправляли з Волині через річку Західний Буг партію контрабандних сигарет.Про це повідомили у Прикордонній варті Республіки Польща.Прикордонники виявили людей, які перебували поблизу кордону на річці Західний Буг. Під час перевірки було встановлено, що вони є громадянами України, які переправляли до Польщі контрабанду сигарет.Чоловіків віком від 20 до 24 років затримали. У них вилучили сигарети вартістю понад 140 тисяч злотих (близько 1 мільйона гривень).