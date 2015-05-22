У Луцьку за 14 мільйонів гривень відремонтують міст





Відповідний тендер оголосили на сайті публічних закупівель ProZorro.



Міст на Ковельській капітально не ремонтували близько двох десятків років. Між бетонними плитами утворилися щілини та видно іржаву арматуру.



Відтак, на ремонт мосту через Стир планують витратити 13,9 мільйона гривень. За ці кошти хочуть облаштувати підходи до мосту, тротуари, огородження, розмітку, освітлення, посіяти газони та висадити кущі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку відремонтують міст через річку Стир на вулиці Ковельській.Відповідний тендер оголосили на сайті публічних закупівель ProZorro.Міст на Ковельській капітально не ремонтували близько двох десятків років. Між бетонними плитами утворилися щілини та видно іржаву арматуру.Відтак, на ремонт мосту через Стир планують витратити 13,9 мільйона гривень. За ці кошти хочуть облаштувати підходи до мосту, тротуари, огородження, розмітку, освітлення, посіяти газони та висадити кущі.

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