Ковель: жінка «приховала» нову квартиру заради субсидії





Маючи квартиру на вулиці Тімірязєва, у документах вона не вказала наявність у себе квартири у новобудові на вулиці Володимира Кияна, пише



Таким чином, жінка ввела в оману працівників Управління соціального захисту населення виконкому Ковельської міської ради, приховавши обставини, які впливають на призначення і виплату державної соціальної допомоги.



Даний факт прокуратурою внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 травня 2018 року за № 42018031110000039 і розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (Шахрайство), що карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.



Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Петро Бойчук постановою від 30 травня задовольнив клопотання слідчого поліції, наклавши арешт на документи, вилучені в Управлінні соціального захисту населення, а саме – на заяви та декларації заявниці за 2014-2017 роки. Іншою постановою суду слідство отримало доступ до документів у Центрі надання адміністративних послуг, які підтверджують факт реєстрації об’єкту нерухомості на вулиці Володимира Кияна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі жінка у документах для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям "забула" вказати другу квартиру в новобудові.Маючи квартиру на вулиці Тімірязєва, у документах вона не вказала наявність у себе квартири у новобудові на вулиці Володимира Кияна, пише Район. Ковель. Таким чином, жінка ввела в оману працівників Управління соціального захисту населення виконкому Ковельської міської ради, приховавши обставини, які впливають на призначення і виплату державної соціальної допомоги.Даний факт прокуратурою внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 травня 2018 року за № 42018031110000039 і розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (Шахрайство), що карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Петро Бойчук постановою від 30 травня задовольнив клопотання слідчого поліції, наклавши арешт на документи, вилучені в Управлінні соціального захисту населення, а саме – на заяви та декларації заявниці за 2014-2017 роки. Іншою постановою суду слідство отримало доступ до документів у Центрі надання адміністративних послуг, які підтверджують факт реєстрації об’єкту нерухомості на вулиці Володимира Кияна.

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