Волинянина, який побив вітрину у магазині, оштрафували на 51 гривню

Чоловік, який напідпитку розбив склопакет вхідних дверей шацького магазину, присудили 51 гривню штрафу за "хуліганку".Про це йдеться в постанові Шацького райсуду від 31 травня.Суд встановив, що 29 березня 2018 року приблизно о 21-ій годині, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, чоловіквхідних дверей магазину. Таким чином він порушив громадський порядок.Вказують також, що у засіданні чоловік визнав свою вину. Тож, зрештою, суд визнав його винним та призначив штраф в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів громадян, що становить 51 грн. Окрім того, хуліган заплатить і судовий збір обсягом 352,4 грн.