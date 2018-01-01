Волинянина, який побив вітрину у магазині, оштрафували на 51 гривню
Сьогодні, 20:32
Чоловік, який напідпитку розбив склопакет вхідних дверей шацького магазину, присудили 51 гривню штрафу за "хуліганку".
Про це йдеться в постанові Шацького райсуду від 31 травня.
Суд встановив, що 29 березня 2018 року приблизно о 21-ій годині, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, чоловік розбив склопакет вхідних дверей магазину. Таким чином він порушив громадський порядок.
Вказують також, що у засіданні чоловік визнав свою вину. Тож, зрештою, суд визнав його винним та призначив штраф в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів громадян, що становить 51 грн. Окрім того, хуліган заплатить і судовий збір обсягом 352,4 грн.
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Про це йдеться в постанові Шацького райсуду від 31 травня.
Суд встановив, що 29 березня 2018 року приблизно о 21-ій годині, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, чоловік розбив склопакет вхідних дверей магазину. Таким чином він порушив громадський порядок.
Вказують також, що у засіданні чоловік визнав свою вину. Тож, зрештою, суд визнав його винним та призначив штраф в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів громадян, що становить 51 грн. Окрім того, хуліган заплатить і судовий збір обсягом 352,4 грн.
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