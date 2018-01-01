«Холостячка» Іванка Гончарук зустрінеться з лучанками
Сьогодні, 08:58
У Луцьку відбудеться «Women's brunch», у якому переможець восьмого сезону шоу «Холостяк» Іванна Гончарук буде ділитися секретами з лучанками.
Про це вона повідомила на своїй сторінці у Instagram.
Зауважимо, що зустріч відбудеться 16 червня, у студії «Art Ladies», що на Набережній, 10.
Час — 12:00.
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Про це вона повідомила на своїй сторінці у Instagram.
Зауважимо, що зустріч відбудеться 16 червня, у студії «Art Ladies», що на Набережній, 10.
Час — 12:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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