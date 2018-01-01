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«Холостячка» Іванка Гончарук зустрінеться з лучанками

«Холостячка» Іванка Гончарук зустрінеться з лучанками
У Луцьку відбудеться «Women's brunch», у якому переможець восьмого сезону шоу «Холостяк» Іванна Гончарук буде ділитися секретами з лучанками.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Instagram.

Зауважимо, що зустріч відбудеться 16 червня, у студії «Art Ladies», що на Набережній, 10.

Час — 12:00.

«Холостячка» Іванка Гончарук зустрінеться з лучанками

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Теги: Іванна Гончарук, холостяк, шоу, Луцьк, зустріч
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