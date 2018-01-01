«Холостячка» Іванка Гончарук зустрінеться з лучанками

Іванна Гончарук буде ділитися секретами з лучанками.



Про це вона повідомила на своїй сторінці у Instagram.



Зауважимо, що зустріч відбудеться 16 червня, у студії «Art Ladies», що на Набережній, 10.



Час — 12:00.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку відбудеться «Women's brunch», у якому переможець восьмого сезону шоу «Холостяк»буде ділитися секретами з лучанками.Про це вона повідомила на своїй сторінці у Instagram.Зауважимо, що зустріч відбудеться 16 червня, у студії «Art Ladies», що на Набережній, 10.Час — 12:00.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію