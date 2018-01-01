Із луцького будинку на голови людей падає штукатурка





Про це йшлося у вівторок, 12 червня, під час оперативної наради у міськраді.



Директор ЦНАПу Лариса Карп’як розповіла, що лучани нарікали на занедбаний стан будинку, із якого на тротуар падають фрагменти штукатурки.



«Це становить небезпеку для перехожих. Поряд знаходиться дитячий майданчик», - зауважила вона.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку будинок, що на вулиці Словацького, 5, знаходиться в аварійному стані.Про це йшлося у вівторок, 12 червня, під час оперативної наради у міськраді.Директор ЦНАПурозповіла, що лучани нарікали на занедбаний стан будинку, із якого на тротуар падають фрагменти штукатурки.«Це становить небезпеку для перехожих. Поряд знаходиться дитячий майданчик», - зауважила вона.

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