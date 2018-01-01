Із луцького будинку на голови людей падає штукатурка
Сьогодні, 08:55
У Луцьку будинок, що на вулиці Словацького, 5, знаходиться в аварійному стані.
Про це йшлося у вівторок, 12 червня, під час оперативної наради у міськраді.
Директор ЦНАПу Лариса Карп’як розповіла, що лучани нарікали на занедбаний стан будинку, із якого на тротуар падають фрагменти штукатурки.
«Це становить небезпеку для перехожих. Поряд знаходиться дитячий майданчик», - зауважила вона.
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Про це йшлося у вівторок, 12 червня, під час оперативної наради у міськраді.
Директор ЦНАПу Лариса Карп’як розповіла, що лучани нарікали на занедбаний стан будинку, із якого на тротуар падають фрагменти штукатурки.
«Це становить небезпеку для перехожих. Поряд знаходиться дитячий майданчик», - зауважила вона.
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