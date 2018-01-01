У селі на Волині знайшли мертвого чоловіка
Сьогодні, 12:51
У селі Залужне Локачинського району виявили тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо із власних джерел.
Відомо, що тіло чоловіка 12 червня виявили його родичі у домівці, де померлий проживав сам.
Наразі деталі трагедії з'ясовують.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо із власних джерел.
Відомо, що тіло чоловіка 12 червня виявили його родичі у домівці, де померлий проживав сам.
Наразі деталі трагедії з'ясовують.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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