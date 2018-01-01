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У селі на Волині знайшли мертвого чоловіка

У селі на Волині знайшли мертвого чоловіка
У селі Залужне Локачинського району виявили тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо із власних джерел.

Відомо, що тіло чоловіка 12 червня виявили його родичі у домівці, де померлий проживав сам.

Наразі деталі трагедії з'ясовують.

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Теги: тіло, Залужне, смерть, Волинь
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