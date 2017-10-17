На місці знищеної алеї троянд у Луцьку облаштують сквер

На території між двома будинкам на проспекті Волі навпроти філармонії облаштують сучасний сквер.Про це у Facebook повідомила радник міського голови«За кілька місяців у Луцьку на місці втраченого розарію з'явиться сучасний сквер», - зазначила вона.Авторами проекту стала команда молодих архітекторів.«Сьогодні дуже плідно та активно провели обговорення проекту з понад 30-тьма мешканцями прилеглих до скверу будинків та депутатом», - йдеться в дописі.До 21 липня приймають пропозиції щодо коректив проекту.Будівельні роботи розпочнуться з липня і завершаться посадкою дерев у листопаді цього року.Витрати на себе бере один із забудовників.Нагадаємо, на цьому місці активісти облаштували, але її досить швидко знищили.