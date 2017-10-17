На місці знищеної алеї троянд у Луцьку облаштують сквер
Сьогодні, 22:06
На території між двома будинкам на проспекті Волі навпроти філармонії облаштують сучасний сквер.
Про це у Facebook повідомила радник міського голови Мар’яна Сорочук.
«За кілька місяців у Луцьку на місці втраченого розарію з'явиться сучасний сквер», - зазначила вона.
Авторами проекту стала команда молодих архітекторів.
«Сьогодні дуже плідно та активно провели обговорення проекту з понад 30-тьма мешканцями прилеглих до скверу будинків та депутатом Артемом Запотоцьким», - йдеться в дописі.
До 21 липня приймають пропозиції щодо коректив проекту.
Будівельні роботи розпочнуться з липня і завершаться посадкою дерев у листопаді цього року.
Витрати на себе бере один із забудовників.
Нагадаємо, на цьому місці активісти облаштували алею троянд, але її досить швидко знищили.
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Про це у Facebook повідомила радник міського голови Мар’яна Сорочук.
«За кілька місяців у Луцьку на місці втраченого розарію з'явиться сучасний сквер», - зазначила вона.
Авторами проекту стала команда молодих архітекторів.
«Сьогодні дуже плідно та активно провели обговорення проекту з понад 30-тьма мешканцями прилеглих до скверу будинків та депутатом Артемом Запотоцьким», - йдеться в дописі.
До 21 липня приймають пропозиції щодо коректив проекту.
Будівельні роботи розпочнуться з липня і завершаться посадкою дерев у листопаді цього року.
Витрати на себе бере один із забудовників.
Нагадаємо, на цьому місці активісти облаштували алею троянд, але її досить швидко знищили.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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