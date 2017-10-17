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На місці знищеної алеї троянд у Луцьку облаштують сквер

На місці знищеної алеї троянд у Луцьку облаштують сквер
На території між двома будинкам на проспекті Волі навпроти філармонії облаштують сучасний сквер.

Про це у Facebook повідомила радник міського голови Мар’яна Сорочук.

«За кілька місяців у Луцьку на місці втраченого розарію з'явиться сучасний сквер», - зазначила вона.

Авторами проекту стала команда молодих архітекторів.

«Сьогодні дуже плідно та активно провели обговорення проекту з понад 30-тьма мешканцями прилеглих до скверу будинків та депутатом Артемом Запотоцьким», - йдеться в дописі.

До 21 липня приймають пропозиції щодо коректив проекту.

Будівельні роботи розпочнуться з липня і завершаться посадкою дерев у листопаді цього року.

Витрати на себе бере один із забудовників.

Нагадаємо, на цьому місці активісти облаштували алею троянд, але її досить швидко знищили.


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Теги: сквер, Луцьк
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