Старий ринок у Луцьку можуть перенести на Набережну
Сьогодні, 13:37
У луцькій мерії розглядають варіант перенесення Центрального (Старого) ринку на вільну ділянку на вулиці Набережній.
Про це йшлося 15 червня під час зустрічі із підприємцями ринку у Луцькій міській раді.
Модератор зустрічі депутат Луцькради Борис Смаль зауважив, що нещодавно мерія розірвала договір оренди земельної ділянки із облспоживспілкою. Цю землю, натомість, передали у постійне користування комунальному підприємству «Луцькі ринки». Тож підприємців зібрали для того, аби у результаті переговорів створити договірні відносини між ними та КП «Луцькі ринки».
Далі ж Борис Смаль наголосив на тому, що питання про перенесення ринку наразі не стоїть, тому й укладають договори. Але певні варіанти щодо перенесення ринку таки є. Зокрема, директор КП «Луцькі ринки» озвучив одну з ймовірних локацій – вулицю Набережну.
Підприємці сприйняли такі інформацію по-різному. Хтось назвав це місце найкращим з тих, про які йшлося за весь час обговорення ідеї перенесення, інші ж зауважили, що підприємцям доведеться бути там «по коліна в воді».
«Звичайно, тоді буде геодезія, буде стіна з боку Стиру і так далі», - відповів на це Смаль.
Ігор Корольчук додав, що, якщо переїзд на нову ділянку буде, то все відбуватиметься планово, за попереднім погодженням з підприємцями.
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Про це йшлося 15 червня під час зустрічі із підприємцями ринку у Луцькій міській раді.
Модератор зустрічі депутат Луцькради Борис Смаль зауважив, що нещодавно мерія розірвала договір оренди земельної ділянки із облспоживспілкою. Цю землю, натомість, передали у постійне користування комунальному підприємству «Луцькі ринки». Тож підприємців зібрали для того, аби у результаті переговорів створити договірні відносини між ними та КП «Луцькі ринки».
Далі ж Борис Смаль наголосив на тому, що питання про перенесення ринку наразі не стоїть, тому й укладають договори. Але певні варіанти щодо перенесення ринку таки є. Зокрема, директор КП «Луцькі ринки» озвучив одну з ймовірних локацій – вулицю Набережну.
Підприємці сприйняли такі інформацію по-різному. Хтось назвав це місце найкращим з тих, про які йшлося за весь час обговорення ідеї перенесення, інші ж зауважили, що підприємцям доведеться бути там «по коліна в воді».
«Звичайно, тоді буде геодезія, буде стіна з боку Стиру і так далі», - відповів на це Смаль.
Ігор Корольчук додав, що, якщо переїзд на нову ділянку буде, то все відбуватиметься планово, за попереднім погодженням з підприємцями.
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