Старий ринок у Луцьку можуть перенести на Набережну

У луцькій мерії розглядають варіант перенесення Центрального (Старого) ринку на вільну ділянку на вулиці Набережній.Про це йшлося 15 червня під час зустрічі із підприємцями ринку у Луцькій міській раді.Модератор зустрічі депутат Луцькрадизауважив, що нещодавно мерія розірвала договір оренди земельної ділянки із облспоживспілкою. Цю землю, натомість, передали у постійне користування комунальному підприємству «Луцькі ринки». Тож підприємців зібрали для того, аби у результаті переговорів створити договірні відносини між ними та КП «Луцькі ринки».Далі ж Борис Смаль наголосив на тому, що питання про перенесення ринку наразі не стоїть, тому й укладають договори. Але певні варіанти щодо перенесення ринку таки є. Зокрема, директор КП «Луцькі ринки» озвучив одну з ймовірних локацій – вулицю Набережну.Підприємці сприйняли такі інформацію по-різному. Хтось назвав це місце найкращим з тих, про які йшлося за весь час обговорення ідеї перенесення, інші ж зауважили, що підприємцям доведеться бути там «по коліна в воді».«Звичайно, тоді буде геодезія, буде стіна з боку Стиру і так далі», - відповів на це Смаль.Ігор Корольчук додав, що, якщо переїзд на нову ділянку буде, то все відбуватиметься планово, за попереднім погодженням з підприємцями.