вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Старий ринок у Луцьку можуть перенести на Набережну

Старий ринок у Луцьку можуть перенести на Набережну
У луцькій мерії розглядають варіант перенесення Центрального (Старого) ринку на вільну ділянку на вулиці Набережній.

Про це йшлося 15 червня під час зустрічі із підприємцями ринку у Луцькій міській раді.

Модератор зустрічі депутат Луцькради Борис Смаль зауважив, що нещодавно мерія розірвала договір оренди земельної ділянки із облспоживспілкою. Цю землю, натомість, передали у постійне користування комунальному підприємству «Луцькі ринки». Тож підприємців зібрали для того, аби у результаті переговорів створити договірні відносини між ними та КП «Луцькі ринки».

Далі ж Борис Смаль наголосив на тому, що питання про перенесення ринку наразі не стоїть, тому й укладають договори. Але певні варіанти щодо перенесення ринку таки є. Зокрема, директор КП «Луцькі ринки» озвучив одну з ймовірних локацій – вулицю Набережну.

Підприємці сприйняли такі інформацію по-різному. Хтось назвав це місце найкращим з тих, про які йшлося за весь час обговорення ідеї перенесення, інші ж зауважили, що підприємцям доведеться бути там «по коліна в воді».

«Звичайно, тоді буде геодезія, буде стіна з боку Стиру і так далі», - відповів на це Смаль.

Ігор Корольчук додав, що, якщо переїзд на нову ділянку буде, то все відбуватиметься планово, за попереднім погодженням з підприємцями.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Старий Ринок, Луцьк, «Луцькі ринки», Набережна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 3
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Ідіоти. Замість зони відпочинку зроблять черговий кримінальний закуток.
Відповісти
Ідіоте, тут потрібна не геодезія, а геологія.
Відповісти
А "стіна з боку Стиру" триматиме воду.
Бидлоття.
Відповісти
Вибір редактора
Від 5 до 11 дітей: у Ківерцях нагородили матерів-героїнь. ФОТО
Небезпечні пляжі Волині. Перелік
Безхатькові, який жив під сходами луцького будинку, знайшли місце проживання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку серед білого дня вкрали автомобіль. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 13:50
У Луцьку на День молоді кидатимуться фарбою
Сьогодні, 13:47
Старий ринок у Луцьку можуть перенести на Набережну
Сьогодні, 13:37
У Луцьку за грантові кошти відремонтують світлофори
Сьогодні, 13:27
У Горохові зустріли загиблого на Сході волинянина. ФОТО
Сьогодні, 13:01
Схожі новини
«Луцьким ринкам» передали ділянку під базаром у центрі міста «Луцьким ринкам» передали ділянку під базаром у центрі міста
25 квітень, 12:10
Від і до: скільки коштують перші абрикоси на луцькому ринку. ФОТО Від і до: скільки коштують перші абрикоси на луцькому ринку. ФОТО
Сьогодні, 11:49
У Волинської облспоживспілки незаконно забрали землю на ринку, – юрист У Волинської облспоживспілки незаконно забрали землю на ринку, – юрист
08 червень, 11:44
Спіймали на гарячому: у Луцьку затримали чоловіка, який обкрадав автівки. ФОТО Спіймали на гарячому: у Луцьку затримали чоловіка, який обкрадав автівки. ФОТО
08 червень, 11:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Політичний стартап: РПЛ на Волині
Сьогодні, 11:11
 1
Аварія на Волині: постраждало 6 пасажирів буса. ФОТО
Сьогодні, 14:16
 0
На Волині злодії викинули крадений металобрухт, бо був важкий
Сьогодні, 14:02
 0
У Луцьку серед білого дня вкрали автомобіль. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 13:50
 0
У Луцьку на День молоді кидатимуться фарбою
Сьогодні, 13:47
 0
Медіа
відео
1/8