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У Любешівському коледжі, де обвалилася стіна, вийшов із ладу котел

У Любешівському коледжі, де обвалилася стіна, вийшов із ладу котел
У Любешівському технічному коледжі Луцького національного технічного університету, де майже рік тому стався обвал, нещодавно вийшов із ладу один із двох твердопаливних котлів.

Про це стало відомо 15 червня під час робочого візиту голови Волинської обласної державної адміністрації Олександра Савченка до району.

Окрім того, через відкрите кримінальне провадження і досі не можуть розібрати розвалену стіну.

«На жаль, слідство вже йде рік, але нічого поки що не зроблено», - розповів виконувач обов’язків директора коледжу Анатолій Хомич.

Після обвалу студентів перевели на навчання у пристосовані приміщення гуртожитку. Орієнтована ціна відновлення - 10-12 мільйонів гривень. Однак лише нещодавно вдалося отримати 250 тисяч гривень на проектно-кошторисну документацію.

«Є ще дуже важливе питання. У нас вийшов із ладу один твердопаливний котел і на зиму це буде найболючішим питанням. Бо питання зі стіною до зими точно не вирішиться… Якби можна було виділити кілька мільйонів, аби це все розібрати, укріпити - ми говорили з експертами, що можна укріпити металоконструкціями, там дуже великої суми не треба. Та хоча б це все розібрати, бо тут все псується. Ми не маємо права нічого чіпати, поки йде слідство», - зауважив Хомич.
У Любешівському коледжі, де обвалилася стіна, вийшов із ладу котел

Голова ОДА підсумував, що поки немає експертних висновків через відсутність документів. Тож він доручить розібратися із цією ситуацією.

«Поки не закрита справа ми поки не можемо забрати ці руйнування, які соромлять нашу державу, все-таки це прикордонна територія, бо вони є речовим доказами. З іншого боку я сам розумію, і це розуміє начальник місцевої поліції, що там немає перспектив у кримінальній справі, бо немає кримінального діяння», - мовив посадовець. Тож він переконуватиме правоохоронців, що справу треба закрити, аби нарешті прибрати ці «речові докази» та почати укріплення будівлі.

Савченко ж попрохав директора коледжу підготувати пропозиції щодо котла.

«Надасть відповідні розрахунки, будемо думати, що робити. У будь-якому випадку, у Міністерство освіти я звернуся, щоб готували кошти, адже 8 чи 10 мільйонів на добудову вони повинні реально шукати», - резюмував очільник ОДА.

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Теги: Любешів, коледж, обвал
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Коментарі 1
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думаю, що це питання потрібно взяти на контроль! І все буде гаразд!!!
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