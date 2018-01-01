Волинянка стала другою віце-місіс США

Яна Власюк в рамках конкурсу Mrs. Globe отримала титул друга віце-місіс США та місіс Чорне море.



Про це на своїй сторінці у Facebook написала мама дівчини Ірина Власюк.



Нагадаємо, раніше Яна Власюк



Конкурс краси тривав три дні. У суботу, 16-го червня, відбувся фінал дійства.

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