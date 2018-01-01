Волинянка стала другою віце-місіс США
Сьогодні, 11:54
Дівчина з Нововолинська Яна Власюк в рамках конкурсу Mrs. Globe отримала титул друга віце-місіс США та місіс Чорне море.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала мама дівчини Ірина Власюк.
Нагадаємо, раніше Яна Власюк стала переможницею конкурсу "Місіс Пенсильванія" у США. Згодом дівчина вирішила спробувати свої сили у конкурсі "Місіс США", який розпочався 13-го червня.
Конкурс краси тривав три дні. У суботу, 16-го червня, відбувся фінал дійства.
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Про це на своїй сторінці у Facebook написала мама дівчини Ірина Власюк.
Нагадаємо, раніше Яна Власюк стала переможницею конкурсу "Місіс Пенсильванія" у США. Згодом дівчина вирішила спробувати свої сили у конкурсі "Місіс США", який розпочався 13-го червня.
Конкурс краси тривав три дні. У суботу, 16-го червня, відбувся фінал дійства.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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