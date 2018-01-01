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Волинянка стала другою віце-місіс США

Волинянка стала другою віце-місіс США
Дівчина з Нововолинська Яна Власюк в рамках конкурсу Mrs. Globe отримала титул друга віце-місіс США та місіс Чорне море.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала мама дівчини Ірина Власюк.

Нагадаємо, раніше Яна Власюк стала переможницею конкурсу "Місіс Пенсильванія" у США. Згодом дівчина вирішила спробувати свої сили у конкурсі "Місіс США", який розпочався 13-го червня.

Конкурс краси тривав три дні. У суботу, 16-го червня, відбувся фінал дійства.

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Теги: конкурс краси, Яна Власюк, місіс США
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