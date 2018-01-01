У Луцьку тролейбус врізався у легковик. ФОТО
Сьогодні, 14:07
У Луцьку на проспекті Перемоги зіткнулися тролейбус та білий легковик.
Інцидент трапився у неділю, 17 червня, близько 14:00.
Легковий автомобіль зазнав незначних механічних ушкоджень.
За попередньою інформацією, у аварії ніхто не постраждав.
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Інцидент трапився у неділю, 17 червня, близько 14:00.
Легковий автомобіль зазнав незначних механічних ушкоджень.
За попередньою інформацією, у аварії ніхто не постраждав.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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