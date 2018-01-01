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У Луцьку тролейбус врізався у легковик. ФОТО

У Луцьку тролейбус врізався у легковик. ФОТО
У Луцьку на проспекті Перемоги зіткнулися тролейбус та білий легковик.

Інцидент трапився у неділю, 17 червня, близько 14:00.

Легковий автомобіль зазнав незначних механічних ушкоджень.

За попередньою інформацією, у аварії ніхто не постраждав.

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Теги: аварія, дтп
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