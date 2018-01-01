У Луцьку тролейбус врізався у легковик. ФОТО





Інцидент трапився у неділю, 17 червня, близько 14:00.



Легковий автомобіль зазнав незначних механічних ушкоджень.



За попередньою інформацією, у аварії ніхто не постраждав.

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