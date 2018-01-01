У Луцьку 5 тролейбусів здадуть на металобрухт, із них 2 – польські

Луцькому підприємству електротранспорту планують дозволити списання п’яти тролейбусів.Про це йшлося у понеділок, 18 червня, під час засідання комісії міськради з питань комунального майна та приватизації.Начальник відділу управління майном міської комунальної власностіповідомила, що мова йде про 5 старих тролейбусів 1986-го року випуску, 91-го, 91-го, 93-го, 99-го років, із них два – польські.«На підприємстві ремонтують все, що підлягає цим роботам. Якщо ж керівництво вирішило, що їх пора списати, то там немає нічого, окрім металолому», - зауважив депутат