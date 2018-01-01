У Луцьку 5 тролейбусів здадуть на металобрухт, із них 2 – польські
Сьогодні, 10:36
Луцькому підприємству електротранспорту планують дозволити списання п’яти тролейбусів.
Про це йшлося у понеділок, 18 червня, під час засідання комісії міськради з питань комунального майна та приватизації.
Начальник відділу управління майном міської комунальної власності Алла Грабко повідомила, що мова йде про 5 старих тролейбусів 1986-го року випуску, 91-го, 91-го, 93-го, 99-го років, із них два – польські.
«На підприємстві ремонтують все, що підлягає цим роботам. Якщо ж керівництво вирішило, що їх пора списати, то там немає нічого, окрім металолому», - зауважив депутат Юрій Безпятко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у понеділок, 18 червня, під час засідання комісії міськради з питань комунального майна та приватизації.
Начальник відділу управління майном міської комунальної власності Алла Грабко повідомила, що мова йде про 5 старих тролейбусів 1986-го року випуску, 91-го, 91-го, 93-го, 99-го років, із них два – польські.
«На підприємстві ремонтують все, що підлягає цим роботам. Якщо ж керівництво вирішило, що їх пора списати, то там немає нічого, окрім металолому», - зауважив депутат Юрій Безпятко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку 5 тролейбусів здадуть на металобрухт, із них 2 – польські
Сьогодні, 10:36
Для проекту «Соціальні контейнери» знайшли новий дім у Луцьку
Сьогодні, 10:30
Луцькому ЖЕКу хочуть «списати» три авто і трактор
Сьогодні, 10:25