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У Луцьку 5 тролейбусів здадуть на металобрухт, із них 2 – польські

У Луцьку 5 тролейбусів здадуть на металобрухт, із них 2 – польські
Луцькому підприємству електротранспорту планують дозволити списання п’яти тролейбусів.

Про це йшлося у понеділок, 18 червня, під час засідання комісії міськради з питань комунального майна та приватизації.

Начальник відділу управління майном міської комунальної власності Алла Грабко повідомила, що мова йде про 5 старих тролейбусів 1986-го року випуску, 91-го, 91-го, 93-го, 99-го років, із них два – польські.

«На підприємстві ремонтують все, що підлягає цим роботам. Якщо ж керівництво вирішило, що їх пора списати, то там немає нічого, окрім металолому», - зауважив депутат Юрій Безпятко.

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Теги: тролейбус, металобрухт, Луцьк
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