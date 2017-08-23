На Волині батько вбив сина





Про це Інформаційному агенству ВолиньPost стало відомо із власних джерел.



Відомо, що батько проживав разом із двома своїми синами. Учора, 18 червня, між ним та одним із синів виникла сварка, в результаті якої батько наніс синові ножові поранення, які спричинили його смерть.



За попередньою інформацією, іншого сина на момент вбивства не було вдома. А про трагедію правоохоронцям повідомив місцевий мешканець.

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