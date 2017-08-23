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На Волині батько вбив сина

На Волині батько вбив сина
У селі Матейки Маневицького району батько вбив сина. Трагедія сталася вчора, 18 червня, увечері.

Про це Інформаційному агенству ВолиньPost стало відомо із власних джерел.

Відомо, що батько проживав разом із двома своїми синами. Учора, 18 червня, між ним та одним із синів виникла сварка, в результаті якої батько наніс синові ножові поранення, які спричинили його смерть.

За попередньою інформацією, іншого сина на момент вбивства не було вдома. А про трагедію правоохоронцям повідомив місцевий мешканець.

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Теги: вбивство, Волинь
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