Савченко представив нового керівника Любомльської РДА. ФОТО

Голова Волинської обласної держадміністраціїпредставив працівникам Любомльської райдержадміністрації її нового керівникаЦе відбулося у вівторок, 19 червня.посадовця Президент підписав ще 16 червня. Тож сьогодні голову виконавчої влади у районі урочисто представили працівникам райдержадміністрації.Спочатку Савченко подякував колективу, адже тривалий час тут добре справлялися навіть без першої особи.«Сьогодні я прибув до вас із новою людиною, яка розуміє нові ідеї як в керівництві, так і втіленні роботи», - зауважив Савченко. Він подякував голові Любомльсьої райради Миколі Сушику, який «підтримував» район у порядку, та висловив надію на подальшу плідну співпрацю між керівниками.«Сподіваюся, що на благо Любомльщини будемо працювати перспективно і правильно, нам нема чого ділити», - мовив посадовець. Опісля він зауважив, що у районі вже створено багато ОТГ, тож першочерговим завданням Устименка буде забезпечення розвитку процесу децентралізації та навчити громади правильно жити.«Ми ще звикли жити принципами «совєтів» - дайте. Децентралізація має навчити заробляти, а не просити. Тому ваше завдання навчити керівників ОТГ – правильно робити кроки на перспективу», -підсумував посадовець.Опісля він нагадав, що в Устименка буде випробувальний термін протягом 3 місяці, та він «відповідає» за нового керівника, адже він має багато управлінського досвіду. Так, останнім місцем роботи була посада першого заступника голови Вишгородської РДА Київської області.Новий голова РДА подякував за довіру.«Задача в нас одна – це всією громадою працювати на благо району», - мовив Устименко. Він розповів, що сподівається на підтримку усіх присутніх працівників апарату, структурних підрозділів та державних органів. Окрім того, він закликав не боятися його, а спілкуватися.«Я людина комунікабельна, завжди готовий всіх вислухати і прийняти. Я працював і на керівних посадах, але в мене нема таких амбіцій, щоб люди по півтори години чекали в приймальні, я готовий всіх вислухати», - підсумував Устименко.Нагадаємо, попереднього голову РДА,ще у березні 2017 року.Президент22 квітня 2017 року.Згодом, але переможця так і не виявили.