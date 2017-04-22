Савченко представив нового керівника Любомльської РДА. ФОТО
Сьогодні, 15:47
Голова Волинської обласної держадміністрації Олександр Савченко представив працівникам Любомльської райдержадміністрації її нового керівника Олександра Устименка.
Це відбулося у вівторок, 19 червня.
Указ про призначення посадовця Президент підписав ще 16 червня. Тож сьогодні голову виконавчої влади у районі урочисто представили працівникам райдержадміністрації.
Спочатку Савченко подякував колективу, адже тривалий час тут добре справлялися навіть без першої особи.
«Сьогодні я прибув до вас із новою людиною, яка розуміє нові ідеї як в керівництві, так і втіленні роботи», - зауважив Савченко. Він подякував голові Любомльсьої райради Миколі Сушику, який «підтримував» район у порядку, та висловив надію на подальшу плідну співпрацю між керівниками.
«Сподіваюся, що на благо Любомльщини будемо працювати перспективно і правильно, нам нема чого ділити», - мовив посадовець. Опісля він зауважив, що у районі вже створено багато ОТГ, тож першочерговим завданням Устименка буде забезпечення розвитку процесу децентралізації та навчити громади правильно жити.
«Ми ще звикли жити принципами «совєтів» - дайте. Децентралізація має навчити заробляти, а не просити. Тому ваше завдання навчити керівників ОТГ – правильно робити кроки на перспективу», -підсумував посадовець.
Опісля він нагадав, що в Устименка буде випробувальний термін протягом 3 місяці, та він «відповідає» за нового керівника, адже він має багато управлінського досвіду. Так, останнім місцем роботи була посада першого заступника голови Вишгородської РДА Київської області.
Новий голова РДА подякував за довіру.
«Задача в нас одна – це всією громадою працювати на благо району», - мовив Устименко. Він розповів, що сподівається на підтримку усіх присутніх працівників апарату, структурних підрозділів та державних органів. Окрім того, він закликав не боятися його, а спілкуватися.
«Я людина комунікабельна, завжди готовий всіх вислухати і прийняти. Я працював і на керівних посадах, але в мене нема таких амбіцій, щоб люди по півтори години чекали в приймальні, я готовий всіх вислухати», - підсумував Устименко.
Нагадаємо, попереднього голову РДА, Миколу Пархомука, викрили на хабарі у розмірі 2 тисячі доларів ще у березні 2017 року.
Президент звільнив його з посади 22 квітня 2017 року.
Згодом провели конкурс на заміщення посади голови РДА, але переможця так і не виявили.
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Це відбулося у вівторок, 19 червня.
Указ про призначення посадовця Президент підписав ще 16 червня. Тож сьогодні голову виконавчої влади у районі урочисто представили працівникам райдержадміністрації.
Спочатку Савченко подякував колективу, адже тривалий час тут добре справлялися навіть без першої особи.
«Сьогодні я прибув до вас із новою людиною, яка розуміє нові ідеї як в керівництві, так і втіленні роботи», - зауважив Савченко. Він подякував голові Любомльсьої райради Миколі Сушику, який «підтримував» район у порядку, та висловив надію на подальшу плідну співпрацю між керівниками.
«Сподіваюся, що на благо Любомльщини будемо працювати перспективно і правильно, нам нема чого ділити», - мовив посадовець. Опісля він зауважив, що у районі вже створено багато ОТГ, тож першочерговим завданням Устименка буде забезпечення розвитку процесу децентралізації та навчити громади правильно жити.
«Ми ще звикли жити принципами «совєтів» - дайте. Децентралізація має навчити заробляти, а не просити. Тому ваше завдання навчити керівників ОТГ – правильно робити кроки на перспективу», -підсумував посадовець.
Опісля він нагадав, що в Устименка буде випробувальний термін протягом 3 місяці, та він «відповідає» за нового керівника, адже він має багато управлінського досвіду. Так, останнім місцем роботи була посада першого заступника голови Вишгородської РДА Київської області.
Новий голова РДА подякував за довіру.
«Задача в нас одна – це всією громадою працювати на благо району», - мовив Устименко. Він розповів, що сподівається на підтримку усіх присутніх працівників апарату, структурних підрозділів та державних органів. Окрім того, він закликав не боятися його, а спілкуватися.
«Я людина комунікабельна, завжди готовий всіх вислухати і прийняти. Я працював і на керівних посадах, але в мене нема таких амбіцій, щоб люди по півтори години чекали в приймальні, я готовий всіх вислухати», - підсумував Устименко.
Нагадаємо, попереднього голову РДА, Миколу Пархомука, викрили на хабарі у розмірі 2 тисячі доларів ще у березні 2017 року.
Президент звільнив його з посади 22 квітня 2017 року.
Згодом провели конкурс на заміщення посади голови РДА, але переможця так і не виявили.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Екс-голові РДА на Волині, якого викрили на хабарі, втричі зменшили розмір застави
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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