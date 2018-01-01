Євроавто мають бути доступними, але не можна приганяти металобрухт, – нардеп Лапін

Народний депутат від Волинірозповів, що передбачають нові законопроекти, котрі стосуються «єврономерів».Про це він заявив у коментаріЙдеться про проекти законів №8487 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування податком легкових транспортних засобів" і №8488 "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України".«Узаконювати те, що було завезене за хабарі, не можна. Потрібно продумати механізм, аби «вигнати» з країни всі завезені раніше авто на «бляхах», щоб вони легально перетнули кордон та заплатили акцизний податок, ввізне мито, ПДВ не лише, наприклад, у Польщі, а й в Україні», - поділився Ігор Лапін.За його словами, автівки та ціна на їх розмитнення мають бути доступними для людей, проте занепокоєння викликають транспортні засоби стандартів Євро-4, Євро-5 та Євро-6.«Законопроекти передбачають зняття обмежень. Тобто, можна буде ввозити в Україну різний металобрухт, який дуже шкодитиме екології. Я готовий проголосувати «за», однак за умови, що авто будуть проходити обов’язковий техогляд», - наголосив Ігор Лапін.Нардеп каже, що часто чує закиди на кшталт «у нас їздять «Жигулі», яким по 20 років, а тут ви про автівки на єврономерах говорите».«Їх купляли за законами, які діяли на той час. Ніхто не може забирати у водіїв право власності. Зараз йдеться не про «Жигулі», які придбали 20 років тому, а про машини, котрі тільки хочуть завезти в Україну. Перш за все, треба дбати про безпеку та екологію», - зауважив він.Окрім того, зі слів Ігоря Лапіна, потрібно платити за порушення строків транзиту та тимчасового ввезення, передачу машин у володіння іншим особам, використання з метою ведення підприємницької діяльності тощо. Зокрема, один із законопроектів передбачає штраф за порушення терміну транзиту від 10 до 20 діб у сумі 17 000 гривень, за «прострочку» тимчасового ввезення від 20 до 30 діб – 85 000 гривень.Нардеп підсумував, що підтримає нові законопроекти щодо "блях", але документи мають певні прогалини, які треба доопрацювати.