Повідомили, скільки коштують пологи в Луцьку

У Луцькому клінічному пологовому будинку щороку приймають понад 4000 пологів.Про це йшлося у середу, 20 червня, під час виконкому Луцькради.Головний лікар медзакладу Михайло Токарчук розповів, що не зменшується кількість пологів у місті жительками Волинської області, яка у 2015 році склала 40 % від загальної кількості, 2016 році – 42,7 %, 2017 році – 45,6 %. Окрім того, близько 7 % жінок з інших областей також народжують у Луцьку.Вартість пологів на одну жінку становить 9 748 гривень, однак жінки з інших населених пунктів вносять цю суму через муніципальну касу, адже ці витрати не передбачені в бюджеті міста.«Усі відділення забезпечені ліками, комп’ютеризовані. За кошти міського бюджету повели ремонт жіночої консультації та купили обладнання. Скарг на роботу пологового не було», - зауважив лікар.Окрім того, у травні представники бізнесу придбали для пологового сучасної техніки на 900 тисяч гривень.