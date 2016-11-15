Повідомили, скільки коштують пологи в Луцьку
Сьогодні, 09:21
У Луцькому клінічному пологовому будинку щороку приймають понад 4000 пологів.
Про це йшлося у середу, 20 червня, під час виконкому Луцькради.
Головний лікар медзакладу Михайло Токарчук розповів, що не зменшується кількість пологів у місті жительками Волинської області, яка у 2015 році склала 40 % від загальної кількості, 2016 році – 42,7 %, 2017 році – 45,6 %. Окрім того, близько 7 % жінок з інших областей також народжують у Луцьку.
Вартість пологів на одну жінку становить 9 748 гривень, однак жінки з інших населених пунктів вносять цю суму через муніципальну касу, адже ці витрати не передбачені в бюджеті міста.
«Усі відділення забезпечені ліками, комп’ютеризовані. За кошти міського бюджету повели ремонт жіночої консультації та купили обладнання. Скарг на роботу пологового не було», - зауважив лікар.
Окрім того, у травні представники бізнесу придбали для пологового сучасної техніки на 900 тисяч гривень.
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Про це йшлося у середу, 20 червня, під час виконкому Луцькради.
Головний лікар медзакладу Михайло Токарчук розповів, що не зменшується кількість пологів у місті жительками Волинської області, яка у 2015 році склала 40 % від загальної кількості, 2016 році – 42,7 %, 2017 році – 45,6 %. Окрім того, близько 7 % жінок з інших областей також народжують у Луцьку.
Вартість пологів на одну жінку становить 9 748 гривень, однак жінки з інших населених пунктів вносять цю суму через муніципальну касу, адже ці витрати не передбачені в бюджеті міста.
«Усі відділення забезпечені ліками, комп’ютеризовані. За кошти міського бюджету повели ремонт жіночої консультації та купили обладнання. Скарг на роботу пологового не було», - зауважив лікар.
Окрім того, у травні представники бізнесу придбали для пологового сучасної техніки на 900 тисяч гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Ага, ага, брешуть і не красніють....
Скажіть,коли вже нажреться цей Токарчук.Там поборництво і наглість на кожному кроці і лікарів і медсестер та навіть санітарок.Вони там вище лікарів.Як цей Токарчук Бога не боїться.Які в нього статки ніхто не цікавився? А поцікавтесь.На зарплату лікаря можна таке мати?
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