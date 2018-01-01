Рідні розшукують зниклого волинянина. ФОТО

Бугайчука Володимира Івановича.



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила донька Мирослава Левчук.



Зазначається, що чоловік родом з села Кремеш Локачинського району. Пішов з дому 17 червня, взявши із собою паспорт і тисячу гривень. Про зникнення повідомили у поліцію.



Усіх, хто бачив чоловіка просять телефонувати за номером телефону: 0688685899.







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