У Луцьку відремонтують скандальну інфекційну лікарню





Відповідний тендер завершився на ProZorro.



Нагадаємо, волиняни неодноразово нарікали на жаливі умови у лікарні. Зокрема, журналістка Оксана Петрук зазнімкували таргана.



У медзакладі відремонтують підлогу та стіни, підвіконня, вентиляцію, поміняють санвузли, розетки, вимикачі тощо. Загалом на роботи спрямують 43,6 мільйона гривень. Їх планують завершити до кінця 2018 року.



Виграло тендер ПрАТ «Луцьксантехмонтаж №536».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинську обласну інфекційну лікарню, що на вулиці Шевченка у Луцьку, відремонтують.Відповідний тендер завершився на ProZorro.Нагадаємо, волиняни неодноразово нарікали на жаливі умови у лікарні. Зокрема, журналістка Оксана Петрук порівняла Волинську обласну інфекційну лікарню з «кліткою» . Також тамУ медзакладі відремонтують підлогу та стіни, підвіконня, вентиляцію, поміняють санвузли, розетки, вимикачі тощо. Загалом на роботи спрямують 43,6 мільйона гривень. Їх планують завершити до кінця 2018 року.Виграло тендер ПрАТ «Луцьксантехмонтаж №536».

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