вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку відремонтують скандальну інфекційну лікарню

У Луцьку відремонтують скандальну інфекційну лікарню
Волинську обласну інфекційну лікарню, що на вулиці Шевченка у Луцьку, відремонтують.

Відповідний тендер завершився на ProZorro.

Нагадаємо, волиняни неодноразово нарікали на жаливі умови у лікарні. Зокрема, журналістка Оксана Петрук порівняла Волинську обласну інфекційну лікарню з «кліткою». Також там зазнімкували таргана.

У медзакладі відремонтують підлогу та стіни, підвіконня, вентиляцію, поміняють санвузли, розетки, вимикачі тощо. Загалом на роботи спрямують 43,6 мільйона гривень. Їх планують завершити до кінця 2018 року.

Виграло тендер ПрАТ «Луцьксантехмонтаж №536».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинська обласна інфекційна лікарня, медицина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Це не лікарня, це більше схоже на тюрму.
Відповісти
Та її нову потрібно будувати, там нема що ремонтувати...
Відповісти
Вибір редактора
Літня відпустка: де і за скільки відпочити в Згоранах
Лучани зібрали все необхідне для бабусі, яку напризволяще в лікарні кинула донька
«Обійняти вони можуть лише холодні надмогильні плити», – вдова атовця з Волині у День батька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Порошенко підписав закон про трансплантацію
Сьогодні, 14:21
У зв’язку з Днем Конституції українці матимуть чотири вихідні поспіль
Сьогодні, 14:10
У Луцьку відремонтують скандальну інфекційну лікарню
Сьогодні, 14:05
Хворій на рак багатодітній волинянці потрібна допомога
Сьогодні, 13:51
На Волині затримали КамАЗ з «неправильним» лісом
Сьогодні, 13:31
Схожі новини
Всі свої: «хрестовий похід» Тимошенко проти медичної реформи Всі свої: «хрестовий похід» Тимошенко проти медичної реформи
19 червень, 20:53
«Якось дівчинці не ту руку загіпсували», - волинський медик про курйози в роботі «Якось дівчинці не ту руку загіпсували», - волинський медик про курйози в роботі
17 червень, 13:35
Тільки 10% мешканців району на Волині обрали сімейного лікаря Тільки 10% мешканців району на Волині обрали сімейного лікаря
15 червень, 03:52
Квіти, подяки та музичний концерт: волинських медпрацівників привітали з професійним святом Квіти, подяки та музичний концерт: волинських медпрацівників привітали з професійним святом
14 червень, 18:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погрожував пістолетом та обіцяв застрелити: судитимуть волинянина, який тероризував заправку
Сьогодні, 15:01
 0
На Волині екс-міліціонер лікує дзичанням бджіл
Сьогодні, 14:45
 0
Порошенко підписав закон про трансплантацію
Сьогодні, 14:21
 0
У зв’язку з Днем Конституції українці матимуть чотири вихідні поспіль
Сьогодні, 14:10
 0
У Луцьку відремонтують скандальну інфекційну лікарню
Сьогодні, 14:05
 0
Медіа
відео
1/8