У Луцьку відремонтують скандальну інфекційну лікарню
Сьогодні, 14:05
Волинську обласну інфекційну лікарню, що на вулиці Шевченка у Луцьку, відремонтують.
Відповідний тендер завершився на ProZorro.
Нагадаємо, волиняни неодноразово нарікали на жаливі умови у лікарні. Зокрема, журналістка Оксана Петрук порівняла Волинську обласну інфекційну лікарню з «кліткою». Також там зазнімкували таргана.
У медзакладі відремонтують підлогу та стіни, підвіконня, вентиляцію, поміняють санвузли, розетки, вимикачі тощо. Загалом на роботи спрямують 43,6 мільйона гривень. Їх планують завершити до кінця 2018 року.
Виграло тендер ПрАТ «Луцьксантехмонтаж №536».
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Відповідний тендер завершився на ProZorro.
Нагадаємо, волиняни неодноразово нарікали на жаливі умови у лікарні. Зокрема, журналістка Оксана Петрук порівняла Волинську обласну інфекційну лікарню з «кліткою». Також там зазнімкували таргана.
У медзакладі відремонтують підлогу та стіни, підвіконня, вентиляцію, поміняють санвузли, розетки, вимикачі тощо. Загалом на роботи спрямують 43,6 мільйона гривень. Їх планують завершити до кінця 2018 року.
Виграло тендер ПрАТ «Луцьксантехмонтаж №536».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Це не лікарня, це більше схоже на тюрму.
Та її нову потрібно будувати, там нема що ремонтувати...
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