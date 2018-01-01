У Луцьку зацвіло рідкісне дерево
Сьогодні, 18:15
У Луцьку зацвіло рідкісне дерево катальпа.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав волинський фотограф Віктор Чухрай.
Лучанин зазначив, що у парку їх лишилося лише два.
"Катальпа зацвіла - рідкісне дерево, яких у нас у парку лишилось всього два. Це про розуміння субстанції парку, чим хизуватись - видами дерев, чи видами плитки..." - йдеться у дописі Чухрая.
Довідково:
Катальпа — рід квітучих дерев родини Бігнонієвих. Його представники поширені у теплих та субтропічних регіонах Північної Америки, Карибів, Східної Азії.
В Україні це дерево вирощуюється для озеленення вулиць. Деревина катальпи іноді використовується, як матеріал для виробництва гітар.
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Про це на своїй сторінці у Facebook написав волинський фотограф Віктор Чухрай.
Лучанин зазначив, що у парку їх лишилося лише два.
"Катальпа зацвіла - рідкісне дерево, яких у нас у парку лишилось всього два. Це про розуміння субстанції парку, чим хизуватись - видами дерев, чи видами плитки..." - йдеться у дописі Чухрая.
Довідково:
Катальпа — рід квітучих дерев родини Бігнонієвих. Його представники поширені у теплих та субтропічних регіонах Північної Америки, Карибів, Східної Азії.
В Україні це дерево вирощуюється для озеленення вулиць. Деревина катальпи іноді використовується, як матеріал для виробництва гітар.
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