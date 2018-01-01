У Луцьку зацвіло рідкісне дерево катальпа.Про це на своїй сторінці у Facebook написав волинський фотографЛучанин зазначив, що у парку їх лишилося лише два."Катальпа зацвіла - рідкісне дерево, яких у нас у парку лишилось всього два. Це про розуміння субстанції парку, чим хизуватись - видами дерев, чи видами плитки..." - йдеться у дописі Чухрая.