Від сьогодні проїзд у луцьких тролейбусах коштує 3 гривні. ФОТО

У Луцьку підняли вартість проїзду у тролейбусах.Нагадаємо, відповідне рішення виконком Луцької міської ради ухвалив 20 червня.«Тролейбуси працюють, вони помиті, мають більш-менш нормальний стан, хоча є скарги. У нас сьогодні є 42 тролейбуси, але треба 100», - наголосив тоді директор Луцького підприємства електротранспортуЗазначимо, що від 22 червня проїзд у електротранспорті вартуватиме три гривні.Лучани вже діляться фотографіями квитків у соцмережах.