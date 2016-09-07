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Від сьогодні проїзд у луцьких тролейбусах коштує 3 гривні. ФОТО

Від сьогодні проїзд у луцьких тролейбусах коштує 3 гривні. ФОТО
У Луцьку підняли вартість проїзду у тролейбусах.

Нагадаємо, відповідне рішення виконком Луцької міської ради ухвалив 20 червня.

«Тролейбуси працюють, вони помиті, мають більш-менш нормальний стан, хоча є скарги. У нас сьогодні є 42 тролейбуси, але треба 100», - наголосив тоді директор Луцького підприємства електротранспорту Володимир Пуц.

Зазначимо, що від 22 червня проїзд у електротранспорті вартуватиме три гривні.

Лучани вже діляться фотографіями квитків у соцмережах.
Від сьогодні проїзд у луцьких тролейбусах коштує 3 гривні. ФОТО

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Теги: тролейбус, проїзд, Луцьк
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