Від сьогодні проїзд у луцьких тролейбусах коштує 3 гривні. ФОТО
Сьогодні, 09:12
У Луцьку підняли вартість проїзду у тролейбусах.
Нагадаємо, відповідне рішення виконком Луцької міської ради ухвалив 20 червня.
«Тролейбуси працюють, вони помиті, мають більш-менш нормальний стан, хоча є скарги. У нас сьогодні є 42 тролейбуси, але треба 100», - наголосив тоді директор Луцького підприємства електротранспорту Володимир Пуц.
Зазначимо, що від 22 червня проїзд у електротранспорті вартуватиме три гривні.
Лучани вже діляться фотографіями квитків у соцмережах.
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Нагадаємо, відповідне рішення виконком Луцької міської ради ухвалив 20 червня.
«Тролейбуси працюють, вони помиті, мають більш-менш нормальний стан, хоча є скарги. У нас сьогодні є 42 тролейбуси, але треба 100», - наголосив тоді директор Луцького підприємства електротранспорту Володимир Пуц.
Зазначимо, що від 22 червня проїзд у електротранспорті вартуватиме три гривні.
Лучани вже діляться фотографіями квитків у соцмережах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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