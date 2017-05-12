Квартири атовцям, тролейбуси та сміттєві баки: на що витратять гроші з бюджету Луцька

У Луцьку хочуть розподілити вільні залишки міського бюджету.Про це йшлося у п’ятницю, 22 червня, під час засідання комісії міськради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови.Заступник директора департаменту фінансів та бюджетурозповіла, що потрібно розподілити 40 мільйонів залишків коштів. Із них 7,2 мільйона гривень пропонують залишити в загальному фонді міста, а понад 32 мільйони спрямувати у бюджет розвитку.«Нам надійшла субвенція на закупівлю житла учасникам АТО на 4,8 мільйона гривень. Орієнтовно буде закуплено 9 квартир», - зауважила Гаврилевська.244 тисячі гривень спрямують на підтримання ініціатив жителів Луцька. На реконструкцію ЦНАПу спрямували 1,4 мільйона гривень, які «зняли» з купівлі тролейбусів, тож їх повернуть назад із вільних залишків. Проте загалом Луцькому підприємству електротранспорту на купівлю тролейбусів дадуть 3 мільйони гривень.Окрім того, 520 тисяч підуть на ремонт дитсадку №16, 380 тисяч – на сміттєві контейнери 41 дитячому садочку, 250 тисяч – на придбання сміттєвих контейнерів для шкіл, 45 тисяч – на придбання обладнання для інклюзивного навчання, 200 тисяч – на ремонт фасаду Будинку вчителя, 500 тисяч – на реконструкцію ліфта на проспекті Молоді, 19а, 50 тисяч – на будівництва майданчика для вигулу собак тощо.Зазначимо, на капітальний ремонт доріг спрямують 16 мільйонів гривень, 4 мільйони з яких «знімуть» із капітального ремонту мосту на Ковельській.