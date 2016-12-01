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Побили і відібрали гроші: у Луцьку знайшли зниклого чоловіка

Побили і відібрали гроші: у Луцьку знайшли зниклого чоловіка
У Луцьку знайшли зниклого 51-річного Бугайчука Володимира Івановича.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила донька Мирослава Левчук.

Зазначається, що чоловіка знайшли в обласному центрі Волині. У нього відібрали паспорті гроші, трохи побили. Тож наразі він перебуває вдома.

Нагадаємо, що чоловік пішов з дому 17 червня, взявши із собою паспорт.

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Теги: розшук, чоловік, Луцьк
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