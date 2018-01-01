Повідомили про стан дитини, яка випала з вікна у Луцьку
Сьогодні, 15:39
Стан 3-річного хлопчика, який випав з вікна на вулиці Володимирській, покращився.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів генеральний директор Волинського обласного дитячого територіального медичного об'єднання Сергій Ляшенко.
За словами медика, дитину із реанімації вже перевели у хірургічно-профільне відділення.
«Ще добу потримаємо, якщо все буде добре – відпустимо додому», - додав Сергій Ляшенко.
Нагадаємо, у Луцьку на вулиці Володимирській з вікна квартири на третьому поверсі випав 3-річний хлопчик.
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Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів генеральний директор Волинського обласного дитячого територіального медичного об'єднання Сергій Ляшенко.
За словами медика, дитину із реанімації вже перевели у хірургічно-профільне відділення.
«Ще добу потримаємо, якщо все буде добре – відпустимо додому», - додав Сергій Ляшенко.
Нагадаємо, у Луцьку на вулиці Володимирській з вікна квартири на третьому поверсі випав 3-річний хлопчик.
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