Повідомили про стан дитини, яка випала з вікна у Луцьку





Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів генеральний директор Волинського обласного дитячого територіального медичного об'єднання Сергій Ляшенко.



За словами медика, дитину із реанімації вже перевели у хірургічно-профільне відділення.



«Ще добу потримаємо, якщо все буде добре – відпустимо додому», - додав Сергій Ляшенко.



Нагадаємо, у Луцьку на вулиці Володимирській з вікна квартири на третьому поверсі випав 3-річний хлопчик.



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