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Ви всі можете нормально прийти у поліцію і вирішити питання, - Шпига до власників євроавто

Ви всі можете нормально прийти у поліцію і вирішити питання, - Шпига до власників євроавто
Начальник головного управління поліції Волині Петро Шпига каже, що не підписував жодних розпоряджень про заборону перебування активістів у приймальних відділеннях правоохоронних органів.

Про це йшлося у суботу, 23 червня, під час зустрічі з активістами у ГУ НП Волині.

Засновник організації «Авто євро сила» Андрій Щербина розповів, що активісти прийшли на пікет поліції через те, що патрульна поліція Луцька перевищує службові повноваження.

«Весь інтернет рясніє тим, що луцькі поліцейські застосовують спецзасоби до громадян за надуманими порушеннями. Нещодавно був випадок: йшла пара з дітьми, яка побачила, що поліцейські «крутять» водія. Поліцейські це побачили і «скрутили» людину, яка це почала знімати на відео», - зазначив він.

Також, за його словами, головний поліцейський Волині Петро Шпига заборонив знімати у приймальні райвідділку поліції.

«Там побили активістів, заборонили знімати. Такі розпорядження є антиконституційними, вони порушують права громадян», - сказав Андрій Щербина.

Петро Шпига відповів, що головне управління поліції не має стосунку до патрульних і потрібно звертатися у Київ, де видають розпорядження.

«Я можу прийняти заяву на дії окремих осіб і підписати її керівнику Нацполіції. Я не можу проводити по них службових перевірок і притягувати до відповідальності», - відзначив він.

За його словами, за фактом перешкоджання активістам у Луцькому відділку поліції проводять службову перевірку.

«Ніяких розпоряджень про заборону перебувати на території відділку поліції немає, я не підписував їх. Потрібно лише мати з собою певні документи. Для журналістів, наприклад, посвідчення. Ви можете нормально прийти, вирішити питання», - наголосив він.

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Теги: Шпига, євроавто, поліція, пікет
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