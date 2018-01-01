вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лучан кличуть на турнір зі стрітболу

Лучан кличуть на турнір зі стрітболу
У Луцьку на Театральному майдані відбудеться турнір зі стрітболу.

Захід проходитиме в рамках святкування Дня молоді 24 червня з 10.00, – інформують організатори.

Турнір зі стрітболу LUTSK CUP 3x3 проходитиме у категорії юнаки U-18.

Реєстрація учасників змагань з 9.00 по 10.00.

Лучан кличуть на турнір зі стрітболу

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, стрітбол
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: скільки у Луцьку коштують кавуни і дині
Відпустка на морі: ТОП-3 місць, де вигідно відпочити волинянам
Літня відпустка: де і за скільки відпочити в Згоранах
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку загинула жінка, випавши з вікна. ФОТО
Сьогодні, 21:08
Дівчина розбила орендовану Ferrari вартістю у 660 тисяч доларів. ВІДЕО
Сьогодні, 20:50
Лучан кличуть на турнір зі стрітболу
Сьогодні, 20:03
Жахлива аварія у Кривому Розі: жінку відкинуло у вітрину магазину. ФОТО 18+
Сьогодні, 19:29
На вулицях Шацька встановили відеокамери
Сьогодні, 19:02
Схожі новини
Від і до: скільки у Луцьку коштують кавуни і дині Від і до: скільки у Луцьку коштують кавуни і дині
Сьогодні, 17:15
Бабусю, яку кинули напризволяще в луцькій лікарні, відправили додому Бабусю, яку кинули напризволяще в луцькій лікарні, відправили додому
Сьогодні, 16:09
Прапори, пластуни і парасольки: як у Луцьку вшановували пам'ять розстріляних в'язнів. ФОТО Прапори, пластуни і парасольки: як у Луцьку вшановували пам'ять розстріляних в'язнів. ФОТО
Сьогодні, 14:54
День молоді в Луцьку: програма заходів День молоді в Луцьку: програма заходів
Сьогодні, 14:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відпустка на морі: ТОП-3 місць, де вигідно відпочити волинянам
22 червень, 14:32
 1
У Луцьку загинула жінка, випавши з вікна. ФОТО
Сьогодні, 21:08
 0
Дівчина розбила орендовану Ferrari вартістю у 660 тисяч доларів. ВІДЕО
Сьогодні, 20:50
 0
Лучан кличуть на турнір зі стрітболу
Сьогодні, 20:03
 0
Жахлива аварія у Кривому Розі: жінку відкинуло у вітрину магазину. ФОТО 18+
Сьогодні, 19:29
 0
Медіа
відео
1/8