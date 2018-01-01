Лучан кличуть на турнір зі стрітболу
Сьогодні, 20:03
У Луцьку на Театральному майдані відбудеться турнір зі стрітболу.
Захід проходитиме в рамках святкування Дня молоді 24 червня з 10.00, – інформують організатори.
Турнір зі стрітболу LUTSK CUP 3x3 проходитиме у категорії юнаки U-18.
Реєстрація учасників змагань з 9.00 по 10.00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Захід проходитиме в рамках святкування Дня молоді 24 червня з 10.00, – інформують організатори.
Турнір зі стрітболу LUTSK CUP 3x3 проходитиме у категорії юнаки U-18.
Реєстрація учасників змагань з 9.00 по 10.00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку загинула жінка, випавши з вікна. ФОТО
Сьогодні, 21:08
Лучан кличуть на турнір зі стрітболу
Сьогодні, 20:03
На вулицях Шацька встановили відеокамери
Сьогодні, 19:02