Лучан кличуть на турнір зі стрітболу





Захід проходитиме в рамках святкування Дня молоді 24 червня з 10.00, – інформують організатори.



Турнір зі стрітболу LUTSK CUP 3x3 проходитиме у категорії юнаки U-18.



Реєстрація учасників змагань з 9.00 по 10.00.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на Театральному майдані відбудеться турнір зі стрітболу.Захід проходитиме в рамках святкування Дня молоді 24 червня з 10.00, – інформують організатори.Турнір зі стрітболу LUTSK CUP 3x3 проходитиме у категорії юнаки U-18.Реєстрація учасників змагань з 9.00 по 10.00.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію