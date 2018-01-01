У центрі Луцька відкрився новий «кавовий» заклад





Відео із повідомленням про відкриття опублікували у мережі



"Ще до ідеалу дуже далеко, але ми просимо Вас критикувати і вказувати про помилки, щоб ми їх виправляли!!!", - йдеться у дописі. На сторінці "Kava Avenue" також опублікували відео, де розповідають, що у закаладі, окрім свіженької просмаженої кави, можна буде поласувати власною кухнею та крафтовим пивом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Винниченка, 25 у тестовому режимі запрацювала кав'ярня "Kava Avenue".Відео із повідомленням про відкриття опублікували у мережі Facebook "Ще до ідеалу дуже далеко, але ми просимо Вас критикувати і вказувати про помилки, щоб ми їх виправляли!!!", - йдеться у дописі. На сторінці "Kava Avenue" також опублікували відео, де розповідають, що у закаладі, окрім свіженької просмаженої кави, можна буде поласувати власною кухнею та крафтовим пивом.

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