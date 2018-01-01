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У центрі Луцька відкрився новий «кавовий» заклад

У центрі Луцька відкрився новий «кавовий» заклад
У Луцьку на вулиці Винниченка, 25 у тестовому режимі запрацювала кав'ярня "Kava Avenue".

Відео із повідомленням про відкриття опублікували у мережі Facebook.

"Ще до ідеалу дуже далеко, але ми просимо Вас критикувати і вказувати про помилки, щоб ми їх виправляли!!!", - йдеться у дописі. На сторінці "Kava Avenue" також опублікували відео, де розповідають, що у закаладі, окрім свіженької просмаженої кави, можна буде поласувати власною кухнею та крафтовим пивом.

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Теги: кава, заклад, Kava Avenue
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