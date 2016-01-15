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Луцька школа №27 буде ліцеєм

Луцька школа №27 буде ліцеєм
Із 1 вересня планують відкрити КЗ «Луцький ліцей №27 Луцької міської ради Волинської області».

Про це йшлося у понеділок, 25 червня, під час засідання комісії міськради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства.

«У Луцьку прийняли рішення про початок функціонування ліцею №27 з 1 вересня. Зараз проводиться набір заяв від батьків на навчання їхніх дітей у школі. Тут є класи початкової, середньої школи, але ми не планували класи старшої школи, оскільки учні здобували освіту в інших навчальних закладах», - розповіла начальник управління освіти Зіновія Лещенко.

За її словами, навчальний заклад хочуть передати у комунальну власність міста та затвердити його статут.

«Зараз у школі миють приміщення, розвішують жалюзі. Також оголосили тендер для придбання обладнання. Думаю, що все закупимо до початку навчального року», - відзначила посадовиця.

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Теги: освіта, діти, школа, Зіновія Лещенко
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