Повідомили, коли завершать ремонтувати дорогу до Володимира

На трасі Луцьк-Володимир-Волинський дорожники виконують фінальні роботи - у разі сприятливої погоди, вкладання нового покриття завершать протягом двох тижнів.Ремонт дороги поблизу села Війниця Локачинського району 25 червня оглянули представники Волинської обласної державної адміністрації.Протяжність усієї ділянки, де робили ремонт - 72 кілометри, минулоріч встигли відремонтувати трохи більше половини. Вартість проекту – 788 мільйонів гривень, 3 з них виділили із держбюджету, а решту – кошти, залучені у рамках митного експерименту.«На сьогодні фінансування на цю дорогу передбачене у 100% обсязі. Наразі лишилося вкласти верхнє покриття на 14-ти кілометрах» - розповів голова обласної Служби автомобільних доріг. За його словами, у разі сприятливої погоди, вкладання власне покриття займе до двох тижнів.«Нам залишається днів десять – тижнів два для того, щоб завершити верхній шар асфальтобетону. Треба ще зробити перехідні смуги, заїзні кишені та павільйони… Роботи повністю будуть звершені тоді, коли ми закінчимо розмітку та виставимо знаки. Але основний проїзд, 9 метрів, за два тижні підрядник зобов’язується завершити», - підсумував Посполітак.