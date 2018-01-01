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На Волині легковик збив велосипедиста: чоловік у лікарні

На Волині легковик збив велосипедиста: чоловік у лікарні
Поблизу села Світязь Шацького району водій легковика Volkswagen збив велосипедиста. Чоловіка госпіталізували у травматологічне відділення.

Про це повідомили у прес-службі Шацького відділення поліції.

33-річний шачанин, керуючи автомобілем Volkswagen на польській реєстрації, рухаючись в напрямку с. Залісся збив велосипедиста 1979 року народження, жителя Броварського району Київської області.

Чоловіка госпіталізували у травматологічне відділення Любомльської ЦРЛ з відкритим переломом правої руки, струсом головного мозку та забійними ранами.

Проводять досудове розслідування в рамках кримінального провадження за ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху).

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Теги: аварія, ДТП, Волинь, поліція, лікарня
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