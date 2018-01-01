На Волині легковик збив велосипедиста: чоловік у лікарні
Сьогодні, 10:33
Поблизу села Світязь Шацького району водій легковика Volkswagen збив велосипедиста. Чоловіка госпіталізували у травматологічне відділення.
Про це повідомили у прес-службі Шацького відділення поліції.
33-річний шачанин, керуючи автомобілем Volkswagen на польській реєстрації, рухаючись в напрямку с. Залісся збив велосипедиста 1979 року народження, жителя Броварського району Київської області.
Чоловіка госпіталізували у травматологічне відділення Любомльської ЦРЛ з відкритим переломом правої руки, струсом головного мозку та забійними ранами.
Проводять досудове розслідування в рамках кримінального провадження за ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у прес-службі Шацького відділення поліції.
33-річний шачанин, керуючи автомобілем Volkswagen на польській реєстрації, рухаючись в напрямку с. Залісся збив велосипедиста 1979 року народження, жителя Броварського району Київської області.
Чоловіка госпіталізували у травматологічне відділення Любомльської ЦРЛ з відкритим переломом правої руки, струсом головного мозку та забійними ранами.
Проводять досудове розслідування в рамках кримінального провадження за ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У пожежі на Волині загинули двоє людей
Сьогодні, 10:48
На Волині легковик збив велосипедиста: чоловік у лікарні
Сьогодні, 10:33
На Волині розшукують крадійку, яка ховається від суду. ФОТО
Сьогодні, 10:20
У мерії не знають, чому в Луцьку смердить
Сьогодні, 10:17