На Волині легковик збив велосипедиста: чоловік у лікарні





Про це повідомили у прес-службі Шацького відділення поліції.



33-річний шачанин, керуючи автомобілем Volkswagen на польській реєстрації, рухаючись в напрямку с. Залісся збив велосипедиста 1979 року народження, жителя Броварського району Київської області.



Чоловіка госпіталізували у травматологічне відділення Любомльської ЦРЛ з відкритим переломом правої руки, струсом головного мозку та забійними ранами.



Проводять досудове розслідування в рамках кримінального провадження за ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху).

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