Власник «Опери» розповів, чому вирішив закрити заклад
Сьогодні, 13:49
Власник «Opera Dance Club», відомий луцький ресторатор Роман Хорзов розповів, чому вирішив закрити проект – мовляв, він не бачить вогню в очах відвідувачів.
Про це йшлося 26 червня під час публічної лекції у розважальному центрі «Промінь», яку організували у рамках «Школи свідомого громадянина» від Громадянського Руху «Свідомі».
На заході пригадали, що у клубі лише два роки тому зробили ремонт, однак «Я не бачу вогню в очах гостей», - мовив Хорзов. Опісля він додав, що рух - це життя, тому треба розвиватися далі .
«Опера» - це 5 років, і 5 років «плюсах», але ще раз кажу, якщо це не збуджує моїх гостей, мене, то рано чи пізно воно закінчиться», - додав ресторатор.
Нагадаємо, у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів власник Opera Dance Club Роман Хорзов розповів, що новий проект замість "Опери" запрацює на території Старого міста.
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Про це йшлося 26 червня під час публічної лекції у розважальному центрі «Промінь», яку організували у рамках «Школи свідомого громадянина» від Громадянського Руху «Свідомі».
На заході пригадали, що у клубі лише два роки тому зробили ремонт, однак «Я не бачу вогню в очах гостей», - мовив Хорзов. Опісля він додав, що рух - це життя, тому треба розвиватися далі .
«Опера» - це 5 років, і 5 років «плюсах», але ще раз кажу, якщо це не збуджує моїх гостей, мене, то рано чи пізно воно закінчиться», - додав ресторатор.
Нагадаємо, у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів власник Opera Dance Club Роман Хорзов розповів, що новий проект замість "Опери" запрацює на території Старого міста.
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