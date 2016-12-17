Власник «Опери» розповів, чому вирішив закрити заклад

Власник «Opera Dance Club», відомий луцький рестораторрозповів, чому вирішив– мовляв, він не бачить вогню в очах відвідувачів.Про це йшлося 26 червня під час публічної лекції у розважальному центрі «Промінь», яку організували у рамках «Школи свідомого громадянина» від Громадянського Руху «Свідомі».На заході пригадали, що у клубі лише два роки тому зробили ремонт, однак «Я не бачу вогню в очах гостей», - мовив Хорзов. Опісля він додав, що рух - це життя, тому треба розвиватися далі .«Опера» - це 5 років, і 5 років «плюсах», але ще раз кажу, якщо це не збуджує моїх гостей, мене, то рано чи пізно воно закінчиться», - додав ресторатор.Нагадаємо, у коментарірозповів власник Opera Dance Club Роман Хорзов розповів, що новий проект замість "Опери"