РАЦС чи ЦНАП: подробиці проблемної реконструкції

планують реконструювати і відкрити тут філіал Центру надання адміністративних послуг.



Про це повідомляє



За словами фотографа Віктора Чухрая, будівництво палацу урочистих подій приурочили до ювілею Луцька. Він проти перетворення РАЦСу у філіал Центру надання адміністративних послуг.



Молодята, які брали шлюб, теж вважають, що Луцьку має бути Палац урочистих подій.



Переможцем конкурсу із реконструкції будівлі стала одна із одеських фірм. Після завершення робіт РАЦС планують перетворити у філіал ЦНАПу.



Палац урочистих подій Луцька – пам’ятка архітектури місцевого значення. Його проектував Володимир Мороз. Чоловік каже, що до нього представники влади не зверталися, аби узгодити проект реконструкції.



Чиновники переконують, що мова про переселення РАЦСу не йде, адже у такому випадку місто на 3-4 місяці виявиться практично паралізованим.





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