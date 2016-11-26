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РАЦС чи ЦНАП: подробиці проблемної реконструкції

РАЦС чи ЦНАП: подробиці проблемної реконструкції
У Луцьку готуються до ремонту Палацу урочистих подій. Пам’ятку архітектури місцевого значення планують реконструювати і відкрити тут філіал Центру надання адміністративних послуг.

Про це повідомляє ВРД НСТУ.

За словами фотографа Віктора Чухрая, будівництво палацу урочистих подій приурочили до ювілею Луцька. Він проти перетворення РАЦСу у філіал Центру надання адміністративних послуг.

Молодята, які брали шлюб, теж вважають, що Луцьку має бути Палац урочистих подій.

Переможцем конкурсу із реконструкції будівлі стала одна із одеських фірм. Після завершення робіт РАЦС планують перетворити у філіал ЦНАПу.

Палац урочистих подій Луцька – пам’ятка архітектури місцевого значення. Його проектував Володимир Мороз. Чоловік каже, що до нього представники влади не зверталися, аби узгодити проект реконструкції.

Чиновники переконують, що мова про переселення РАЦСу не йде, адже у такому випадку місто на 3-4 місяці виявиться практично паралізованим.


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Теги: РАЦС, Луцьк
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Коментарі 2
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і бажано до фундаменту!
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Яскравий приклад правового нігілізму! За такі речі Карпяк треба звільняти з роботи з тріскотом ! Затямте неуки ! Пам'ятка ! Тільки реставрація ! За інші дії - кримінал ! Але то, що ви перед виборами то затіяли - то є добре. Бо то є ще один аргумент вигнати в шию непрофесійну владу з допомогою Карпяк і разом з нею !
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