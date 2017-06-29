Режим тирана: чому вчителі і учні тікають зі школи на Волині, а батьки обіцяють бунт проти директора

Світлана Степанюк

Заява Ірини Гемби

Два бланки відповідей ДПА з математики Романа Гемби

У школі села Озеро Ківерцівського району вголос заговорили про свавілля директора навчального закладуВипадок, коли директор змусила дев’ятикласниканезаконно та безпідставно переписувати державну підсумкову атестацію з математики, викликав хвилю обурення та змусив заговорити тих, хто раніше боявся сказати про так звану диктатуру Світлани Степанюк.В Озері розповідають, що раніше школа у їхньому селі була успішною, а класи – добре наповненими. Натомість зараз батьки нерідко відправляють дітей вчитися у школи інших сіл або ж до райцентру, адже успішність учнів – дуже низька, а ставлення до них часто безпідставно зневажливе. Більше того, у школі взагалі відсутні два старші класи, адже там залишилося лише по два учні, тож вони змушені навчатися індивідуально.У районі вкотре заговорили про дії Світлани Степанюк, коли мама дев’ятикласника Романа Гембизвернулася до керівника районного відділу освітиіз заявою про те, що директор безпідставно змусила її сина переписувати ДПА, яку той написав на 3 бали. Мовляв, така оцінка для нього – зависока. Вдруге учень написав роботу усього на 1 бал.Озвучену ситуацію одразу ж поїхали перевіряти завідувач методичним кабінетом і методист, який відповідає за проведення ДПА. Результати перевірки підтвердили факт порушення прав дитини при проведенні ДПА з боку директора школи, а також порушення з приводу оцінювання навчальних досягнень. Сама ж директорка, за словами Миколи Грибука, у пояснювальній записці заперечувала виявлені порушення.Микола Грибук додав, що немає претензій до Світлани Степанюк щодо господарської діяльності, але з приводу навчально-виховного процесу питань дуже багато.«Це вже не перше звернення від батьків щодо скарг на директора. А переді мною вже було три начальники відділу освіти, які хотіли притягнути її хоча б мінімальної відповідальності. Але цього зробити не могли, бо вона завжди все оспорює, оскаржує в суді. Але, думаю, час вже прийшов», - сказав начальник відділу освіти Ківерцівської РДА. Він додав, що проблема у тому, що відділ освіти РДА наразі не є роботодавцем для директора школи, тож не може притягнути її до відповідальності. Натомість звернулися до Ківерцівської райради, яка є роботодавцем, надіславши документи, що підтверджують порушення і прохаючи притягнути Світлану Степанюк до дисциплінарної відповідальності.«Це має бути догана», - сказав Грибук.Але батьки учнів школи села Озеро впевнені, що і догани директор школи за ці порушення не отримає. Адже її може дати райрада, депутатом якої є чоловік директора школиПублікація у ЗМІ щодо порушення директором школи під час ДПА підштовхнула батьків учнів, а також вчителів школи села Озеро розповісти про дії директора. Щоправда, хтось це робив сміливо лише у коментарях, називаючи Світлану Степанюк «монстром» та «тираном», а її дії «диктатурою». Натомість з журналістами або відмовився спілкуватися або не захотів називати імен та прізвищ.Натомість дехто із вчителів розповів, чому свого часу звільнився зі школи села Озеро, а батьки – чому забрали звідти своїх дітей.Вчитель математикипрацювала у школі села Озеро з 2009 до 2015 року. У цій школі вона була на основному місці роботи, а у школі села Тростянець працювала за сумісництвом.«Як тільки влаштувалася, все ніби було добре. Директор до мене, так би мовити, приглядалася. Але одразу було видно, що вона конфліктує із завучем. А ще я одразу помітила, що якщо директор має конфлікт із батьками, то недобре ставиться до їхніх дітей у школі. Або сама оцінки занижує, або вчителям наказує це робити», - розповіла Наталія Іванська. За її словами, директор «вз’їлася» на неї після декількох прикрих інцидентів. Зокрема, Наталія Іванська пригадує, що у класі, де навчався син директорки, був керівником тодішній вчитель історії. І коли Андрій Степанюк почав знущатися зі своєї однокласниці, то Василь Панас став на захист учениці, чим і обурив директора. А Наталія Іванська стала на бік Василя Панаса, оскільки вважає його чудовим педагогом і хорошою людиною, тож, своєю чергою, стала ворогом для Світлани Степанюк.«Катя змушена була піти зі школи, а згодом і Василь Зіновійович. А до мене з’явилася маса претензій: то я не так чергую, то я щось не доробила, то невчасно зробила», - пригадує Наталія Іванська. Але своєрідним переломним моментом стало нібито таємне голосування щодо директора серед вчителів. Тоді Наталія Всеволодівна єдина з педагогів вказала, що вважає професійну діяльність директора незадовільною.«Я написала «незадовільно», бо пішов зі школи Василь Зіновійович. Він прекрасна людина, справді. Директор дізналася, що то написала я. Тоді кожен рік мене стали давати все менше і менше годин. Вкінці 2015 року я мала їх лише 5. Але того ж року у Тростянці з’явилася ставка вчителя математики, і я рада, що змогла піти», - додала педагог.Натомість екс-заступник директора Світлана Демчук, про яку згадувала Наталія Іванська, розповіла, що пішла зі школи ще у 2013 році. Але тепер згадувати про причини такого рішення не хоче. «Це було давно, немає сенсу зараз вже про це говорити. Знаю, що і тепер багато звільняється вчителів. Там зараз працює здебільшого молодь і колектив кожного року оновлюється. Але відколи я там не працюю, минуло 5 років, тому я не в курсі, яка там зараз ситуація», - висловилася вона.Мама учня, який пішов зі школи села Озеро і почав навчатися у сусідньому селі Човниця, розповіла, що забрала сина з тієї школи після восьмого класу і зараз шкодує лише, що не зробила цього раніше. «Були знущання, і ніхто на них не реагував, не тільки директор, а і вчителі теж. І оцінки занижували. Шкодую, що не забрала дитину зразу», - запевняє жінка.Натомість мама колишнього учня озерської школирозповіла, що сина забрала з навчального закладу зовсім не через конфлікт з вчителями чи директором і каже, що до них немає абсолютно ніяких претензій. «Наша причина – в іншому. В класі з 10 учнів – семеро цигани-переростки, син з ними конфліктував. За всі роки це був такий єдиний клас, де аж настільки багато циганів. Вони його не раз били», - пояснює мама Сергія., яка декілька років тому навчалася у школі села Озеро, покинула школу, не закінчивши там 9 клас, тож ДПА Оля писала вже у школі міста Ківерці. Мама Ольги Шевчук розповіла, що до певного часу вони з чоловіком мали добрі, дружні стосунки із сім’єю директора школи. Але згодом виник конфлікт між сином директорки і їхньою донькою. «Тоді вона (Світлана Степанюк -) пішла в наступ за своєю дитиною, а ми не хотіли роздмухувати цей конфлікт, травмувати дитину і себе, тому забрали доньку в Ківерці. Нічого страшного не сталося. Все – на краще, бо місто – то є місто. Донька і в селі вчилася добре, і міську школу добре закінчила», - розповіла жінка.До слова, дехто із батьків, які забрали своїх дітей зі школи села Озеро і відправили їх на навчання до інших сіл або у Ківерці, відмовився публічно називати свої імена та прізвища, побоюючись осуду або цькування дітей. Натомість ті, хто забажав залишитися інкогніто, розповіли, що батьки дітей, які зараз вчаться в Озері, мають намір цьогоріч не пустити їх на уроки 1 вересня, влаштувавши таким чином бунт проти чинного директора і її свавілля. Додають також, що навчальний заклад вже «охрестили» «школою строгого режиму», а працівники і учні – залякані.Більше того, 2 липня 42 батьків учнів школи села Озеро підписали звернення голові Ківерцівської районної радиу, голові Ківерцівської РДАта начальнику відділу освіти Ківерцівської РДА Миколі Грибуку. У ньому батьки розповідають про моральні і навіть фізичні знущання над їхніми дітьми з боку директора школи Світлани Степанюк. Для прикладу, про те, що остання принижує честь та гідність дітей і батьків, говорячи такі слова, як "будеш як батько ціле життя на базарі торгувати", "ти докотився до рівня циган", "безбатчеко", "дебіл", "тупий" тощо. Окрім того, батьки повідомляють і про фізичне насильство. Так, на їхнє переконання, одного з учнів директор смикнула за руку настільки сильно, що аж відірвався рукав у шкільній формі. Батьки, які підписали звернення, повідомили також про те, що Степанюк з'ясовувала стосунки із вчителями (не лише словесно, але й фізично) на очах у дітей.Відомо, що станом на 2 липня жодного рішення щодо притягнення Світлани Степанюк до відповідальності не прийняли, оскільки сама директор перебуває у відпустці, тож притягнення її до відповідальності у цей час - поза межами законодавства. За словами голови Ківерцівської райради Василя Хмілевського, варіантів два: звільнення або догана.Зауважимо, що сама директор школи Світлана Степанюк на неодноразові дзвінки журналістів не відповідає. Тож почути її позицію наразі не вдалося.Текст -