У центрі Луцька відбулися міжнародні змагання зі спортивної ходьби
Сьогодні, 13:18
У Луцьку відбулися змагання зі спортивної ходьби "Луцька десятка".
1 липня у Луцьку відбулися ХІІІ міжнародні змагання зі спортивної ходьби "Луцька десятка", - повідомили у департаменті сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
35 учасників з різних регіонів України та гості з Білорусії змагалися на проспекті Волі за право вважатися найшвидшими, кращими скороходами України.
На дистанції 10 км - чоловіки (1998 р.н. і ст.)
І місце – Шумік Віктор (м.Луцьк);
ІІ місце – Сусик Сергій (м.Луцьк);
ІІІ місце – Колесник Володимир (м.Білорусія).
На дистанції 10 км - жінки (1998 р.н. і ст.)
І місце – Боровська Надія (м.Луцьк);
ІІ місце – Гаврилюк Тамара (м.Житомир);
ІІІ місце – Філюк Марія (Любешівський р-н.).
На дистанції 5 км - юніори (1999 р.н. і мол.):
І місце – Білик Ілля (м.Буськ);
ІІ місце – Медведюк Дмитро (Любешівський р-н.);
ІІІ місце – Корецький Тарас (Любешівський р-н.).
На дистанції 5 км - юніорки (1999 р.н. і мол.):
І місце – Шаломіцька Валерія (Любешівський р-н.);
ІІ місце – Петрик Юлія (Любешівський р-н.);
ІІІ місце – Меліщук Іванна (Любешівський р-н.).
Також після змагань відбувся забіг для діток із синдромом дауна на дистанцію 500 метрів. За результатами забігу перемогу здобув – Назар Музичук, ІІ місце посів – Детровський Роман та ІІІ місце у Свіщева Романа.
Призери та переможці були нагородженні медалями, кубками та дипломами.
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1 липня у Луцьку відбулися ХІІІ міжнародні змагання зі спортивної ходьби "Луцька десятка", - повідомили у департаменті сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
35 учасників з різних регіонів України та гості з Білорусії змагалися на проспекті Волі за право вважатися найшвидшими, кращими скороходами України.
На дистанції 10 км - чоловіки (1998 р.н. і ст.)
І місце – Шумік Віктор (м.Луцьк);
ІІ місце – Сусик Сергій (м.Луцьк);
ІІІ місце – Колесник Володимир (м.Білорусія).
На дистанції 10 км - жінки (1998 р.н. і ст.)
І місце – Боровська Надія (м.Луцьк);
ІІ місце – Гаврилюк Тамара (м.Житомир);
ІІІ місце – Філюк Марія (Любешівський р-н.).
На дистанції 5 км - юніори (1999 р.н. і мол.):
І місце – Білик Ілля (м.Буськ);
ІІ місце – Медведюк Дмитро (Любешівський р-н.);
ІІІ місце – Корецький Тарас (Любешівський р-н.).
На дистанції 5 км - юніорки (1999 р.н. і мол.):
І місце – Шаломіцька Валерія (Любешівський р-н.);
ІІ місце – Петрик Юлія (Любешівський р-н.);
ІІІ місце – Меліщук Іванна (Любешівський р-н.).
Також після змагань відбувся забіг для діток із синдромом дауна на дистанцію 500 метрів. За результатами забігу перемогу здобув – Назар Музичук, ІІ місце посів – Детровський Роман та ІІІ місце у Свіщева Романа.
Призери та переможці були нагородженні медалями, кубками та дипломами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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