У центрі Луцька відбулися міжнародні змагання зі спортивної ходьби

У Луцьку відбулися змагання зі спортивної ходьби "Луцька десятка".1 липня у Луцьку відбулися ХІІІ міжнародні змагання зі спортивної ходьби "Луцька десятка", - повідомили у департаменті сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.35 учасників з різних регіонів України та гості з Білорусії змагалися на проспекті Волі за право вважатися найшвидшими, кращими скороходами України.На дистанції 10 км - чоловіки (1998 р.н. і ст.)І місце –(м.Луцьк);ІІ місце –(м.Луцьк);ІІІ місце –(м.Білорусія).На дистанції 10 км - жінки (1998 р.н. і ст.)І місце –(м.Луцьк);ІІ місце –(м.Житомир);ІІІ місце –(Любешівський р-н.).На дистанції 5 км - юніори (1999 р.н. і мол.):І місце –(м.Буськ);ІІ місце –(Любешівський р-н.);ІІІ місце –(Любешівський р-н.).На дистанції 5 км - юніорки (1999 р.н. і мол.):І місце –(Любешівський р-н.);ІІ місце –(Любешівський р-н.);ІІІ місце –(Любешівський р-н.).Також після змагань відбувся забіг для діток із синдромом дауна на дистанцію 500 метрів. За результатами забігу перемогу здобув –, ІІ місце посів –та ІІІ місце уПризери та переможці були нагородженні медалями, кубками та дипломами.