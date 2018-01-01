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У Ковелі чоловік під «наркотою» керував автівкою

У Ковелі чоловік під «наркотою» керував автівкою
В Ковелі патрульні зловили чоловіків, які вживали наркотики.

Так, двох 19-річних молодиків побачили на вулиці Т.Боровця. Вони тримали в руках паперовий згорток з наркотиками, - інформує Патрульна поліція Волині.

Осіб тимчасово затримали до прибуття слідчо-оперативної групи.

Ще одна особа під можливою дією наркотиків керувала транспортним засобом Volkswagen Golf у Ковелі.

Так, 27-річний житель Любомля справді мав ознаки наркосп’яніння: почервоніння обличчя, розширені зіниці, піднесений емоційний стан.

Тест на стан сп’яніння чоловік проходити відмовився, тож на нього склали відповідний протокол за ст. 130 КУпАП.

У Ковелі чоловік під «наркотою» керував автівкою
У Ковелі чоловік під «наркотою» керував автівкою
У Ковелі чоловік під «наркотою» керував автівкою

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Теги: патрульні, Ковель, наркотики
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