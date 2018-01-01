У Ковелі чоловік під «наркотою» керував автівкою





Так, двох 19-річних молодиків побачили на вулиці Т.Боровця. Вони тримали в руках паперовий згорток з наркотиками, - інформує Патрульна поліція Волині.



Осіб тимчасово затримали до прибуття слідчо-оперативної групи.



Ще одна особа під можливою дією наркотиків керувала транспортним засобом Volkswagen Golf у Ковелі.



Так, 27-річний житель Любомля справді мав ознаки наркосп’яніння: почервоніння обличчя, розширені зіниці, піднесений емоційний стан.



Тест на стан сп’яніння чоловік проходити відмовився, тож на нього склали відповідний протокол за ст. 130 КУпАП.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Ковелі патрульні зловили чоловіків, які вживали наркотики.Так, двох 19-річних молодиків побачили на вулиці Т.Боровця. Вони тримали в руках паперовий згорток з наркотиками, - інформує Патрульна поліція Волині.Осіб тимчасово затримали до прибуття слідчо-оперативної групи.Ще одна особа під можливою дією наркотиків керувала транспортним засобом Volkswagen Golf у Ковелі.Так, 27-річний житель Любомля справді мав ознаки наркосп’яніння: почервоніння обличчя, розширені зіниці, піднесений емоційний стан.Тест на стан сп’яніння чоловік проходити відмовився, тож на нього склали відповідний протокол за ст. 130 КУпАП.

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