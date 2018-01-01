У Луцьку дискутували, яким має бути мер. ФОТО

У Луцьку відбулася публічна дискусія, у рамках якої учасники переосмислювали роль міських голів в умовах децентралізації, дискутували, яким має бути мер, як його можна навчити та що треба зробити, аби очільник міста вчився.Обговорення відбулося 2 липня.На зустріч прибули представники ГО «Принцип», депутати Луцькради, викладач Східноєвпропейського національного університету, політологи, помічник нардепа та представники громади. Натомість ні виконувач обв’язків міського голови, ні його заступники чи радники, на дискусію не з’явилися.Голова агенції «Спільні зусилля» та засновник «Школи мерів»розповів про програму для міських голів, що прагнуть розвитку. За його словами, успіх Європи в двох речах – реформації та децентралізації. Тож сьогодні у рамках другого Україна тримала чималі можливості.Однак, якщо на місцях будуть недостатньо освічені кадри, вони не зможуть якісно рухати реформу. Адже країни, які вже пройшли цей шлях, побороли чимало помилок. У нашій же країні такі обставини, які змушують проходити шлях децентралізації досить швидко. Відтак, коли почали робити школу мерів, запитали себе – яким би мав бути ідеальний міський голова. Тому саме із того, який має бути мер, розпочали дискусію учасники зустрічі.«Щоб були адекватні міські голови в містах, треба, щоб виборці вимагали, аби висували гідні кандидатури», - зауважив Рохов.Депутатрозповів, що у країні вже багато людей із новим баченням стали мерами. Наприклад, у Миколаєві став сучасний і прогресивий мер, однак, там склалася конфронтація із радою, яка «заблокувала» його можливості. Та в більшості, на жаль, не змінилася стратегія використання коштів, адже часто люди декларують одне, а коли займають посаду, то закриваються у кабінетах та показово їздять по дворах.«У нас така практика була. За попереднього керівництва і зараз», - зауважив депутат. Є й міста, де мери керують по 20 років, тому тут важко говорити про якесь сучасне, прогресивне бачення.На думку Данильчука, мер має бути самостійним політиком, готовим приймати рішення та відповідати за них. Луцьк нині без мера, та місто втрачає від цього, адже зменшується привабливість для інвесторів та бізнесу.«Навіть якщо депутати прийняли нікчемне рішення, він має взяти відповідальність і накласти вето на це рішення», - зауважив депутат. Наразі ж у Луцьку накладають вето лише у випадку політичної доцільності.Депутатзауважила, що місто саме має здати запит на те, яким має бути мер.Політологрозповів, що нині у Луцьку влада зайняла дивну позицію.«Ми влада і що хочемо те й робимо», - мовив Наход. Мовляв, якщо трохи проаналізувати та вникнути в ситуацію, яка відбувається у міськраді, то влада не прислухається навіть до раціональних пропозицій – «ми самі знаємо, як робити». На його думку, мер має бути лідером, авторитетом та здатним домовлятися вести зовнішні дискусії.«Тоді і в місті буде все більш-менш гаразд», - мовив політолог. Мовляв, людина може постійно навчатися. Однак якщо він не має якостейНатомість інші учасники дискусії зауважили, що мер має постійно навчатися, ставати сучасним та встигати за світовими тенденціями, аби виводити місто на новий рівень. Тож він має бути ефективним управлінцем.Рохов підсумував, що мер має бути лідером-візіонером, який формує нову картинку та нові правила, а також стратегічним управлінцем. Дуже важливим є питання попиту людей. Мешканці мають бути ніби акціонерами, які вибирають корпоративне правління. Адже часто «акціонери» визначають, якою має бути влада.Опісля засновник «Школи мерів» перейшов до лекційної частини, у ході якої мають відповісти й на інші питання стосовно того, чому мерам варто навчатися.