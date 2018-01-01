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Лучанам безкоштовно роздаватимуть одяг і взуття

Лучанам безкоштовно роздаватимуть одяг і взуття
У Луцьку з 4 липня тричі на тиждень можна буде прийти і вибрати одяг зі соціальних контейнерів.

Про це на своїй сторінці у мережі Facebook повідомила громадська діячка Олена Кравчук.

Відтак зазначається, що взяти одяг можна буде у понеділок, середу та четвер зі 17.00 до 18.00 години.

"Невеличке відкриття у новому приміщенні плануємо у середу, 4 липня, на 16.00 годину за адресою: вул. Лесі Українки, 35, підвальне приміщення ЦНАП", - йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, що для проекту "Соціальні контейнери" знайшли нове приміщення.

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Теги: одяг, соціальний контейнер
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Коментарі 1
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Дякуемо!
Нарештi, на п’яту рiчницю революцii гiдностi, отримаемо нове одяг та взуття з помойкi
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