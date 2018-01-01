Лучанам безкоштовно роздаватимуть одяг і взуття





Про це на своїй сторінці у мережі Facebook повідомила громадська діячка Олена Кравчук.



Відтак зазначається, що взяти одяг можна буде у понеділок, середу та четвер зі 17.00 до 18.00 години.



"Невеличке відкриття у новому приміщенні плануємо у середу, 4 липня, на 16.00 годину за адресою: вул. Лесі Українки, 35, підвальне приміщення ЦНАП", - йдеться у повідомлені.



Нагадаємо, що для проекту "Соціальні контейнери"



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку з 4 липня тричі на тиждень можна буде прийти і вибрати одяг зі соціальних контейнерів.Про це на своїй сторінці у мережі Facebook повідомила громадська діячкаВідтак зазначається, що взяти одяг можна буде у понеділок, середу та четвер зі 17.00 до 18.00 години."Невеличке відкриття у новому приміщенні плануємо у середу, 4 липня, на 16.00 годину за адресою: вул. Лесі Українки, 35, підвальне приміщення ЦНАП", - йдеться у повідомлені.Нагадаємо, що для проекту "Соціальні контейнери" знайшли нове приміщення

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